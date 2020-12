Québec verse 2,8 M$ à Drummondville pour améliorer son réseau d'aqueduc

Québec a annoncé ce matin qu'une aide financière de 2,8 M$ a été accordée à la Ville de Drummondville pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau.

C’est le député de Drummond-Bois-Franc, Sébastien Schneeberger qui l’a fait par voie de communiqué, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest.

Une somme de 780 000 $ a permis le prolongement de conduites d'eau potable et de collecte des eaux usées, d'une longueur respective de 1,2 km et de 1,1 km, sous les rues Bahl, Monique, Gérard-Niquette et le boulevard Mercure.

Un second projet, d'un soutien financier de 320 000 $, a servi également à prolonger les réseaux de distribution d'eau potable et d'égout d'environ 480 mètres chacun sous les rues de la Commune et de la Place de la Garde.

L'ensemble de ces travaux bénéficie à près de 200 personnes.

Rappelons que la Ville de Drummondville a également obtenu un soutien financier gouvernemental de 1,7 M$ pour des travaux qui se sont terminés en octobre dernier.

Ceux ci consistaient à renouveler des conduites d'eau potable, ainsi que d'eaux usées et pluviales sous divers tronçons des rues Chassé, Pelletier, Faucher, Savard et Saint-Alfred. Ce sont plus de 930 mètres de conduites qui ont été remplacés pour permettre une meilleure gestion de l'eau potable et des eaux usées de la ville.

Les projets financés par Québec visent l'amélioration de la qualité de l'eau potable, la réduction des rejets d'eaux usées ainsi que l'amélioration de la santé publique et de la sécurité.

« Grâce à ce soutien financier, nous avons été en mesure d'aller de l'avant avec des travaux importants pour nos infrastructures municipales, comme l'amélioration du réseau de distribution d'eau potable, indique le maire, Alain Carrier. Les citoyennes et les citoyens bénéficieront de ces installations et la qualité de leur vie en sera grandement améliorée. »