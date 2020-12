Un forum citoyen à suivre sur les enjeux actuels et futurs de l’énergie intelligente

Aujourd’hui et demain, le Réseau québécois sur l’énergie intelligente (RQEI), piloté par l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), invite la population à participer à un Forum citoyen sur les enjeux actuels et futurs de l’énergie intelligente.

Tenu en mode virtuel, cet événement gratuit permettra aux participants de s’informer et d’échanger à propos de la production, de la gestion et de la consommation d’énergie de manière efficace, grâce à l’intelligence artificielle et aux technologies de l’information.

« Les citoyens sont conviés à venir partager leurs questions, leurs espoirs et leurs inquiétudes en lien avec l’énergie intelligente. Ils contribueront ainsi à orienter les recherches et les politiques énergétiques de demain », d’expliquer le directeur du RQEI, le professeur Loïc Boulon du Département de génie électrique et génie informatique de l’UQTR.

Échanges constructifs

Le Forum débutera ce vendredi 4 décembre en soirée (18 h), avec une discussion entre Sophie Brochu (présidente-directrice générale, Hydro-Québec) et Christine Beaulieu (actrice et dramaturge, autrice de J’aime Hydro), sous le thème Les opportunités et défis de l’énergie intelligente.

Samedi, entre 9 h 30 et 15 h 15, le Forum se poursuivra avec la présentation de courtes capsules vidéo donnant la parole à des experts scientifiques et des citoyens.

Les participants inscrits à l’événement – experts et citoyens – seront ensuite réunis en petits groupes, pour laisser place à la discussion et aux échanges.

Le Forum se terminera par une synthèse des débats (15 h 15), présentée par le professeur en physique Normand Mousseau de l’Université de Montréal, qui est également directeur académique de l’Institut de l’énergie Trottier.

Sous-ministre présidente d'honneur

Le Forum citoyen sur les enjeux actuels et futurs de l’énergie intelligente sera tenu sous la présidence d’honneur de Johanne Gélinas, sous-ministre associée au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Il est financé par le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, afin de favoriser une discussion citoyenne sur la thématique de l’énergie intelligente.

À l’UQTR, la présidence de l’événement a été confiée à la professeure Audrey Groleau du Département des sciences de l’éducation.

Pour participer

Entièrement accessible à partir du Web, le Forum sera ouvert gratuitement aux participants.

Pour visionner la discussion du vendredi soir, il suffit de suivre les instructions mentionnées sur le site Web du Forum (www.rqei.ca, section « Événements »).

Pour se joindre aux activités du samedi (limitées à 250 participants), il faut s’inscrire à partir du site Web de l’événement. https://www.rqei.ca/formulaire-parc/