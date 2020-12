COVID-19 : état de situation en MCQ et initiative coup de cœur

Un total de 93 nouveaux cas de COVID-19 se sont déclarés hier dans la région, rapporte le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

44 se retrouvent en Mauricie et les 49 autres sont au Centre-au-Québec.

Quant au nombre de rétablissements de la maladie, il s’élève aujourd’hui à 66 personnes.

Le nombre total d’hospitalisations est demeuré stable avec 50 hospitalisations. Toutefois, une hausse est observée dans le secteur des soins intensifs alors que 9 personnes y sont hospitalisées, ce qui constitue une augmentation de 2 cas par rapport à la journée de mardi.

Pour une deuxième journée consécutive hier, aucun nouveau décès n’est à déplorer dans la région.

Briser la solitude une histoire à la fois

Les entreprises, les municipalités, les organismes communautaires et les écoles redoublent de créativité pour prendre soin de la population tout en respectant les mesures sanitaires.

Cette semaine, le CIUSSS présente sa deuxième initiative coup de cœur : Les histoires au creux de l’oreille, organisée par la Bibliothèque publique de Drummondville.

Afin de briser la solitude des enfants, des adolescents et des adultes, il est possible d'écouter, par téléphone, une histoire racontée par l’animatrice de la bibliothèque. Partout, et en tout temps, cette activité permet de découvrir diverses œuvres littéraires et de renouer avec la tradition orale. Les histoires sont adaptées aux diverses catégories d’âge et renouvelées périodiquement.

La bibliothèque a ajouté cette option, en plus de ses nombreuses capsules vidéo, pour s’assurer de joindre aussi ceux qui n’auraient pas accès aux ressources en ligne ou qui désirent tout simplement se débrancher des écrans.

Au cours des deux premières semaines d’activité de ce service, près de 200 personnes ont déjà écouté une histoire.

Les citoyens intéressés à bénéficier de ce service sont invités à composer le 819 478-6585. Il est à noter qu’il n’est pas nécessaire de résider à Drummondville pour profiter de cette activité ouverte à tous.

La direction régionale de la santé dit avoir été charmée par cette initiative toute simple qui permet, à distance, une solution pour briser la solitude pouvant être causée par la pandémie. Bravo à toute l’équipe de la Ville de Drummondville pour ce projet!

Pour en apprendre davantage sur Les histoires au creux de l’oreille, visiter le site web de la Ville de Drummondville.