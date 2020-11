Québec octroie 348 500 $ à Batiscan pour le renouvellement de conduites d'eau

Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, la présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain, Sonia LeBel, a annoncé qu'une aide financière de 348 500 $ a été accordée à la Municipalité de Batiscan pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau.

Les travaux, qui débuteront en mai 2021 pour une durée de deux mois, consistent à renouveler des conduites d'eau potable sous les rues Lehouillier et des Jésuites.

Ce sont 410 mètres de conduites qui seront remplacés pour permettre une meilleure gestion de l'eau potable de la municipalité.

Dans la région de la Mauricie, ce sont plus de 22,3 M$ d'aide financière que le MAMH a confirmés dans le cadre de ses différents programmes d'infrastructures depuis le 1er avril 2020, en incluant la part provenant du gouvernement fédéral.

« Les travaux de renouvellement de conduites de la municipalité de Batiscan étaient attendus avec impatience, rappelle Mme LeBel. Ce projet améliorera et mettra aux normes les infrastructures existantes. Je suis fière que notre gouvernement y soit associé. Une fois de plus, nous démontrons que nous sommes à l'écoute des besoins des municipalités, et je suis bien heureuse de savoir que la population de Champlain en bénéficiera. »

« Nous poursuivons l'objectif pour les fins auxquelles ces infrastructures sont requises et réduisons ainsi les probabilités de défaillance et la vétusté physique de ces installations, et ce, au profit de la population actuelle et des générations futures, termine le maire, Christian Fortin. »