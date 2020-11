Pandémie : 69 nouveaux cas et un décès supplémentaire dans la région

La Mauricie et le Centre-du-Québec ont respectivement connu une hausse de 49 et de 20 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, indique le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS).

Bien que la situation aux soins intensifs demeure stable avec 8 personnes hospitalisées, l’augmentation du nombre total d’hospitalisations se poursuit également alors que 5 lits de plus sont occupés, portant le total à 44 hospitalisations.

Malheureusement, un nouveau décès est aussi survenu dans une ressource d’hébergement de la communauté.

Le nombre de personnes rétablies de la maladie s’élève quant à lui à 99.

Dépistage : accessible sur rendez-vous seulement

Rappelons que pour avoir accès à un test de dépistage, la population est d’abord invitée à compléter l’outil d’auto-évaluation des symptômes de la COVID-19.

Si un dépistage est requis, la population devra ensuite prendre rendez-vous en utilisant le portail Clic Santé ou en composant le 1 877 644-4545.

Dans le doute, on se fait dépister! Il ne faut surtout pas hésiter à se faire dépister si l’un des critères de dépistage est rencontré. Ainsi, nous contribuons à limiter la propagation du virus dans la population.

Soulignons que le dépistage s’adresse prioritairement aux personnes qui :

• Présentent des symptômes associés à la COVID-19.

• Ont été en contact avec une personne positive.

• Ont eu un comportement les mettant à risque de contracter la COVID-19.