Noël des nôtres : la brigade Cogeco prend la route pour récolter vos denrées

Le 20 novembre prochain, les sept communautés couvertes par le Noël des nôtres accueilleront dans leurs locaux les dons du public en argent et en denrées.

Pour faciliter la collecte et permettre au plus grand nombre de personnes de faire un don de nourriture, l’équipe de Cogeco Connexion et NousTV, en collaboration avec les bénévoles du Noël des nôtres, dépêchera une brigade spéciale chargée de récupérer les provisions que les gens laisseront dans un sac ou dans une boîte à l’extérieur de leur domicile, sur leur balcon ou près de leur entrée.

« Nous soutenons le Noël des nôtres depuis plusieurs années déjà. Avec la Covid, plusieurs personnes se sont retrouvées en situation de vulnérabilité et les besoins alimentaires sont criants. Il était donc encore plus important pour nous d’être présents et de mettre l’épaule à la roue », souligne Jessica Lalonde, gestionnaire de la programmation NousTV Mauricie.

Les personnes souhaitant que la brigade Cogeco s’arrête à leur domicile le 20 novembre pour recueillir leurs denrées sont appelées à communiquer avec les responsables de leurs communautés afin de transmettre leurs coordonnées.

● Saint-Paul : Yvon et Françoise St-Hilaire, 819 913- 2191

● St-Jean-Baptiste : Michel Béliveau, 819 538-1719

● Ste-Flore : Suzanne Prud’homme et Marcel Leboeuf, 819 533-5168

● Saint-Georges : Louise G. Gélinas et Martine Plamondon, 819 538-2186

● St-Théophile-du-Lac : Solange Bourque et Louise Massicotte, 819 538-2193

● St-Jean des Piles : Renée Desaulniers, 819 538-2241

● Grandes-Piles : Claudette Côté, 819 533-3697

À noter que la collecte se déroulera dans le respect le plus strict des normes sanitaires, en évitant tout contact entre les bénévoles et les gens du public.

Aussi, toutes les denrées amassées seront mises en quarantaine pour une période de quatre jours avant d’être distribuées.

En plus de la brigade, Cogeco Connexion et NousTV Mauricie ont remis à l’organisme un montant de 1 500 $ et contribué à la banque alimentaire avec l’achat de 500 $ de denrées.

En remplacement du téléthon habituel qui ne peut avoir lieu cette année, une émission spéciale d’une heure sera également présentée sur les ondes de NousTV le 20 novembre, à 13 h et en rediffusion à 17 h, afin d’inciter les gens à donner généreusement.

Jusqu’au 7 décembre, il est possible de faire un don en argent au Noël des nôtres via la plate-forme virtuelle GoFundme. Un reçu de charité sera remis pour chaque don.