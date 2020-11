Semaine nationale de généalogie : la Société acadienne Port-Royal offrira une conférence gratuite

En dépit de la situation actuelle, la Société acadienne Port-Royal (SAPR) poursuit la tradition en participant à nouveau cette année à la Semaine nationale de généalogie.

La SAPR souhaite ainsi soutenir ses membres et tous les passionnés de généalogie dans leurs recherches en leur offrant gratuitement la conférence La généalogie à BAnQ de Sophie Morel, le mercredi 25 novembre prochain à 13 h 30 en ligne sur la plateforme Zoom.

L’inscription est exigée avant le 23 novembre à [email protected] ou au 819 233-4411.

Cette conférence présente un tour d’horizon des innombrables ressources et outils disponibles sur le portail de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, allant des archives d’état civil, aux archives notariales jusqu'aux photographies.

De plus, la conférencière Sophie Morel, archiviste coordonnatrice de BAnQ, illustrera concrètement ses propos avec l’histoire familiale d’Étienne Hébert et de Marie-Josèphe Babin, des Acadiens qui se sont installés dans le fief Godefroy à Saint-Grégoire en 1769, et qui sont les parents de Jean-Baptiste Hébert (1779-1854), capitaine de milice, député et patriote lors de la rébellion de 1838.

Rappelons que la Semaine nationale de la généalogie est une semaine d’activités de découvertes et d’initiation à la généalogie offertes gratuitement partout au Québec dans le but de promouvoir la pratique de la généalogie et de faire connaître les services offerts par les sociétés de généalogie.

Quant à la Société acadienne Port-Royal, elle a pour mission d’assurer la diffusion, la promotion et le rayonnement de l'histoire de l’Acadie et du patrimoine acadien régional.

Desservant une importante région d'accueil pour de nombreux Acadiens déportés ou ayant fui les autorités britanniques, la SAPR a pour mandat de mettre en valeur l'héritage acadien de la ville de Bécancour, tout en faisant connaître la contribution des Acadiens au développement des régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie.