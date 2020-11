Deux autres vidéos du passage du météore ce lundi

Voir la galerie de photos

Deux autres lecteurs nous ont envoyé des captations vidéos du phénomène lumineux aperçu dans la nuit de dimanche à lundi.

Le terme à utiliser pour qualifier ce phénomène est météore, c'est-à-dire le phénomène lumineux observé dans le ciel.

« Une météorite, c'est un caillou qu'on retrouve au sol en provenance de l'espace », explique Marc Jobin, astronome et préposé aux renseignements astronomiques du planétarium de Montréal

« Et lorsqu'on a affaire à des météores exceptionnellement brillants, comme dans le cas présent, on leur donne le nom de bolides. En anglais, on parle de fireball ou littéralement "boule de feu". Les "étoiles filantes", comme celles qu'on observe au moment de la pluie des Perséides, sont en fait des météores », ajoute M. Jobin.

Le phénomène présenté dans cette vidéo est donc, plus précisément, un bolide. Malgré le fait que celui-ci peut sembler avoir entré dans l'atmosphère près de l'endroit où il a été aperçu, il ne faut pas tomber trop vite aux conclusions.

« L'objet peut se trouver à plusieurs centaines de kilomètres des témoins, même s'il a l'air de tomber dans le champ d'à côté », souligne l'astronome.

Si une triangulation peut effectivement servir à identifier la zone de chute d'éventuelles météorites, il est peu probable, selon l'astronome, de retrouver de gros cailloux dans ce cas-ci.

« La durée quand même relativement brève du bolide nous porte à croire qu'il y a très peu de chances que des météorites conséquentes aient atteint le sol », précise Marc Jobin.

Il est intéressant de souligner que contrairement à ce que l'on appelle « étoiles filantes » qui ont une taille allant d'un grain de sable à celle d'un pois chiche, un bolide est plus impressionnant.

« Dans le cas de bolides, l'objet est nécessairement plus costaud (balle de tennis, ballon de soccer), mais pour que des météorites survivent à cette arrivée fracassante dans l'atmosphère et parviennent jusqu'au sol, l'objet initial doit être encore plus gros : cuisinière, petite voiture, petite maison… La majeure partie de la masse de l'objet se désintègre, le reste se brise en plusieurs fragments en raison des pressions aérodynamiques subies pendant le freinage atmosphérique», lance Marc Jobin.

Selon l'astronome, le météore aperçu pourrait être associé à la pluie des Nord Taurides (une cousine moins connue des Perséides) qui était active cette semaine.