Trafic de drogues : 2 arrestations sur la rue Frigon à Shawinigan

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC ville de Shawinigan, avec l’assistance de la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la Mauricie et du Groupe d’intervention tactique de la Sûreté du Québec, ont procédé hier à une perquisition en matière de stupéfiants sur la rue Frigon à Shawinigan.

Sur place, les policiers ont saisi :

- près de 60 grammes de cocaïne;

- environ 300 comprimés de méthamphétamine;

- du cannabis et du haschich;

- une arme prohibée;

- des imitations d’armes et des munitions.

Un homme de 26 ans et une femme de 38 ans ont été arrêtés et doivent comparaître au palais de justice de Shawinigan pour des accusations de possession de stupéfiants en vue de trafic, de bris de conditions et de possession d’une arme prohibée.