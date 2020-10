Les travaux de reconstruction du pont Marc-Trudel à Shawinigan maintenant terminés

Les travaux de reconstruction du pont Marc-Trudel, situé sur la route 157, au-dessus de la rivière Saint-Maurice à Shawinigan, se terminent plusieurs semaines plus tôt que prévu.

C’est ce que viennent d’annoncer le ministre des Transports, François Bonnardel, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, ainsi que la députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif.

Ils précisent que les derniers et principaux travaux ont été exécutés cette semaine.

Ce projet, dont l’échéancier prévoyait la fin des travaux en décembre 2020, a nécessité des investissements de 12,4 M$.

En plus des quatre voies de circulation disponibles, la nouvelle structure est dorénavant dotée d’une passerelle multifonction et d’un trottoir favorisant le transport actif.

« Le pont Marc-Trudel est un axe stratégique dans la région, souligne M. Boulet. Il s’agit d’un investissement important pour la Mauricie, favorisant la mobilité des citoyennes et des citoyens. Mieux adaptée à son milieu, cette nouvelle structure sera bénéfique, sur le plan économique, pour notre territoire. »

« La fin des travaux est une excellente nouvelle, tout comme l’aménagement de la passerelle multifonction, qui favorisera grandement les piétons et les cyclistes dans ce secteur, commente de son côté Mme Tardif. Je tiens à remercier les citoyennes et citoyens de Shawinigan pour leur collaboration et leur patience tout au long des travaux. »

« Le chantier de remplacement du pont Marc-Trudel représentait plusieurs défis importants, dont celui de démolir et de reconstruire la structure au-dessus de la rivière Saint-Maurice, près du barrage d’Almaville, et celui, surtout, de maintenir la circulation sur cette artère importante pendant toute la durée des travaux, ajoute Michel Angers, maire de Shawinigan. Ces défis ont été relevés de brillante façon, et je remercie toute la population pour sa patience et sa courtoisie malgré les inconvénients et les ralentissements de la circulation. »

Faits saillants

La reconstruction du pont s’est effectuée en phases afin de conserver le lien routier ouvert tout au long des travaux.

La première phase du projet a été effectuée de décembre 2018 à décembre 2019.

La circulation a par la suite été transférée sur la nouvelle moitié de la structure afin que l’on puisse procéder à la deuxième phase.

Rappelons que le transfert de la circulation sur la nouvelle moitié en janvier 2020 a permis de lever les restrictions de charges qui étaient en vigueur sur la structure.

Le débit journalier moyen pour le pont Marc-Trudel est de 21 700 véhicules, dont 3 % de véhicules lourds.