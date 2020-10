Un retour à l’équilibre budgétaire plus tôt que prévu pour l’UQTR

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) annonce un retour à l’équilibre budgétaire pour l’année financière 2020-2021.

Ce retour à l’équilibre signifie donc la conclusion et la réussite du plan de redressement qui avait été exigé de la part du gouvernement du Québec en 2016.

Il s’agit d’un réel tour de force puisque ce retour à l’équilibre a été réalisé une année plus tôt que prévu.

Adopté en juin 2016 par le conseil d’administration de l’UQTR, le Plan de redressement avait été déployé afin de résorber un déficit de 14,2 millions de dollars.

« À mon arrivée au poste de recteur en février 2016, je m’étais engagé à atteindre l’équilibre budgétaire tout en poursuivant le développement de l’Université. Je suis très fier de l’atteinte de cet objectif ambitieux, qui se concrétise grâce aux efforts individuels et collectifs de tous les membres de la communauté universitaire », souligne Daniel McMahon.

Planification stratégique 2020-2025

Le retour à l’équilibre budgétaire permet à l’UQTR d’aspirer à ses plus grandes ambitions.

À cet égard, le conseil d’administration de l’UQTR a aussi avalisé, lors de sa séance, la fin du processus de préparation du nouveau Plan stratégique 2020-2025.

Au cours de la dernière année et demie, toute la communauté universitaire était invitée à participer à divers échanges et consultations pour la mise en œuvre de ce plan.

« Je remercie chacun des groupes consultés et tous les individus qui ont donné de leur temps et exprimé leur point de vue si important sur ce que nous devions mettre de l’avant comme priorités. Merci aux étudiants, aux professeurs, aux chargés de cours, aux professionnels, aux employés de soutien ainsi qu’aux cadres pour leur participation active tout au long du processus d’élaboration. Sans leur participation et celle de plusieurs partenaires, rien de tout cela n’aurait été possible », exprime le recteur.

Le nouveau plan stratégique est disponible à l’adresse www.uqtr.ca/plan-strategique.