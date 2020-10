Plus de 260 gymnases, centres de yoga, de danse, d'arts martiaux et de CrossFit de la province s'unissent dans le but d'interpeller le premier ministre François Legault.

Une coalition formée de plus de 260 centres d’entraînement, centres de yoga, studios de danse, centres d’arts martiaux et de CrossFit de partout au Québec a annoncé, ce lundi, vouloir ouvrir les portes de leurs établissements dans le but d’interpeller le premier ministre François Legault.

En effet, plusieurs établissements ayant joint la coalition prévoient d’ouvrir leurs portes ce jeudi afin de revendiquer leur titre de partenaire de la santé des Québécois et des Québécoises, et plus particulièrement, en ces temps de pandémie.

Rappelons qu’en point de presse hier, le premier ministre du Québec a laissé savoir que les mesures sanitaires mises en place dans les zones rouges étaient prolongées jusqu’au 23 novembre. Par conséquent, tous les gyms et centres d’entraînement devront demeurer fermés jusqu’à nouvel ordre.

Si votre gym, centre d'entraînement ou salon de yoga ouvre ce jeudi, irez-vous vous entraîner? Répondez à notre sondage en cliquant ici.