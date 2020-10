19 nouveaux cas de coronavirus en Mauricie et 17 au Centre-du-Québec

Au cours des dernières 24 heures, le nombre de nouveaux cas a augmenté de 19 en Mauricie et de 17 au Centre-du-Québec, alors que 34 personnes se sont rétablies de la COVID-19.

C’est ce qu’indique le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Le total des hospitalisations est passé à 24 (-1), dont 4 hospitalisations aux soins intensifs.

Aucun nouveau décès n’est survenu dans la région au cours de la dernière journée.

Les éclosions ayant cours au CHAUR semblent sous contrôle alors qu’aucun nouveau cas positif à la COVID-19 n’a été déclaré chez les usagers depuis vendredi dernier dans les unités de soins de neurologie (2J) et de la chirurgie (4J).

Chez le personnel, 4 nouveaux cas se sont ajoutés à l’unité COVID (4N) et 1 cas n’ayant pas été présent sur l’unité depuis plus d’une semaine s’est révélé positif parmi le personnel du 2J.

Dépistage : La prise de rendez-vous à favoriser

Alors que des plages horaires sont toujours disponibles dans plusieurs de nos cliniques de dépistage, la direction régionale de la santé invite la population à davantage choisir l’option avec rendez-vous pour obtenir un dépistage.

En plus de diminuer le temps d’attente et vous éviter de faire la file dans les aléas des conditions climatiques, la prise de rendez-vous assure une plus grande sécurité en limitant le nombre de personnes se présentant simultanément dans les cliniques.

Rappelons également que l’option sans rendez-vous ne sera plus disponible à compter du 1er novembre prochain.

Pour avoir accès à un test de dépistage, la population est d’abord invitée à compléter l’outil d’auto-évaluation des symptômes de la COVID-19.

Si un dépistage est requis, la population est invitée à prendre rendez-vous en utilisant le portail Clic Santé ou en composant le 1 877 644-4545.