Lancement de la campagne du coquelicot par la Filiale 35 de la Légion royale canadienne de Trois-Rivières

L’année 2020 marque le 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, rappelle la Filiale 35 de la Légion royale canadienne de Trois-Rivières qui lance sa campagne.

Le jour du Souvenir commémore le 11 novembre chaque année et rappelle ces valeureux marins, soldats et aviateurs qui firent le sacrifice ultime durant les première et deuxième Guerres mondiales, la Guerre de Corée et d’autres conflits.

Le port du coquelicot durant les quelques semaines précédant le jour du Souvenir sert à se remémorer les sacrifices de tous nos vétérans et leurs familles pour leurs pertes.

La Légion royale canadienne tient annuellement la campagne du coquelicot afin d’amasser des fonds pour subvenir aux besoins de nos vétérans, y compris les membres en service actif des Forces armées canadiennes et de la GRC et à leur famille.

7800$ remis durant l'année

Durant l’année 2020, la Filiale 35 de la Légion royale canadienne de Trois-Rivières a remis plus de 7800$ à différents organismes locaux, centres de ressources et centres d’accueil pour nos aînés(e)s.

La campagne du coquelicot 2020 débutera le vendredi 30 octobre et se terminera le mercredi 11 novembre.

Il y aura un prélancement par les remises officielles d’un coquelicot aux maires de la région comme suit :

• Nicolet : remise du premier coquelicot à la mairesse Geneviève Dubois à 11h00, mercredi le 28 octobre à l’hôtel de ville, 180 rue Monseigneur-Panet,

• Louiseville : remise du premier coquelicot au maire Yvon Déhaies à 11h00 le jeudi 29 octobre à l’hôtel de ville, 105 avenue St Laurent

• Trois-Rivières : remise du premier coquelicot au maire Jean Lamarche à 13h30 le jeudi 29 octobre au bureau de la mairie.

La population est invitée à se procurer un des coquelicots qui seront offerts dans certains magasins de grande surface et autres commerces de la région de Trois-Rivières, moyennant un don privé.

Les dons seront aussi acceptés par l’entremise de la plateforme de collecte de fonds en ligne Go Fund Me sous la rubrique campagne du coquelicot filiale35. La plateforme peut être rejointe sur Facebook ou sur la page du site Web de la Légion filiale 35 à compte du 30 octobre.