4 raisons de rendre votre maison écologique

Une maison écologique offre de nombreux avantages. Elle est respectueuse de l’environnement, consomme peu d’énergie et est moins néfaste pour la santé. Pour obtenir une certification écologique (LEED, etc.), une maison doit répondre à certains critères.

Si votre maison est ancienne, vous allez devoir effectuer des travaux de rénovation pour que celles-ci correspondent aux normes de certifications. Ces derniers peuvent paraître chers, mais ils sont bénéfiques sur le long terme.

Voici 4 raisons d'effectuer des travaux de rénovation pour rendre sa maison écologique.

Des économies sur le long terme

L’argent est un obstacle majeur dans la décision d’effectuer ou non des travaux de rénovation. Les dépenses reliées aux travaux de rénovation peuvent sembler gigantesques sur le coup. Cependant, les économies d’énergie à long terme feront en sorte que vous serez rentable.

Bénéfique pour la santé

Une maison écologique est bénéfique pour la santé. En effet, saviez-vous que la majorité des matériaux utilisés lors de la construction d’une maison comporte des polluants qui sont la source de nombreuses maladies telles que l’asthme et le cancer ?

L’utilisation de matériaux écologiques permet donc de réduire ce risque. Mais quels sont donc ces matériaux de rénovation écoresponsables ? En voici quelques-uns : le bois, la paille, le matériau composite, le liège, l’acier recyclé. Pour faire le bon choix, prenez le temps de vous informer sur les avantages et les inconvénients de chaque matériau.

Des programmes d’aide à votre disposition

Rien ne vous oblige à supporter seul tous les coûts de la rénovation puisqu’il existe plusieurs aides et subventions que vous pouvez utiliser.

C’est le cas, par exemple, du programme Rénoclimat qui vous permet de profiter de conseils d’experts ainsi que d’une aide financière si vous souhaitez effectuer différents travaux comme les travaux d’isolation, les travaux d’étanchéité. Vous pouvez également demander cette subvention si vous souhaitez changer vos fenêtres et portes. Bien sûr, il faut remplir certaines conditions avant de pouvoir soumettre un dossier.

Il existe encore de nombreux programmes d’aide financière offerts par les différents paliers de gouvernements: RénoRégion, Novoclimat, Éconologis, etc. Certains d’entre eux s’adressent principalement aux personnes vivant sous le seuil du faible revenu.

La possibilité de réutiliser certains matériaux

Au cours des travaux de rénovation, ne vous hâtez pas de tout balancer à la poubelle. Prenez le temps de faire un tri afin de déterminer s’il y a des matériaux qui peuvent être réutilisés. Dans la plupart des cas, même si les objets ne sont pas en très bon état, il suffit de peu pour leur donner un coup de jeune. De cette manière, votre maison sera plus écologique et vous pourrez faire des économies importantes.

Commencez par le toit

Si vous souhaitez rénover votre maison pour qu’elle devienne plus écologique, vous pouvez commencer par installer une toiture métallique. Celle-ci est composée à 100% d’aluminium recyclé et recyclable. De plus, elle contribue à réduire les îlots de chaleur en réfléchissant les rayons UV.