La place des médias sociaux dans nos vies

Les médias sociaux occupent désormais une place importante dans nos vies, et nous n’exagérons pas en disant qu’ils sont même devenus indispensables. En effet, qui n’a pas encore consulté un blog avant d’acheter un produit ou avant de prendre un médicament ? Ce n’est qu’un exemple, mais il permet de montrer à quel point nous sommes devenus dépendants.

Les médias sociaux dans la vie professionnelle

D’abord, nous tenons à éclaircir un point : la différence entre les médias sociaux et les réseaux sociaux. En effet, de nombreuses personnes confondent encore ces deux notions. Quand on parle des médias, sachez qu’on ne parle pas que des réseaux sociaux. Ces derniers ne sont qu’une partie des médias sociaux, tout comme les blogs et les forums. À partir de maintenant, ne commettez donc plus la même erreur.

Revenons maintenant à l’utilité des médias sociaux dans la vie professionnelle. S’ils sont exploités correctement, ils peuvent contribuer à la rentabilisation des activités de l’entreprise. En effet, les dirigeants peuvent l’utiliser pour :

· améliorer la réputation et l’image de marque de l’entreprise

· rendre plus accessible les services et les produits

· faire augmenter la vente

· améliorer les services et produits en recueillant des idées et des suggestions auprès de la clientèle

Bien que les options soient nombreuses, Facebook, Linkedin et Twitter restent les plus appréciés. En outre, certains médias sociaux de collaboration comme Slack facilitent la gestion de projet.

Il faut également souligner que les médias sociaux ne sont pas uniquement destinés aux entreprises. Les particuliers chercheurs d’emploi peuvent aussi tirer profit de certaines plateformes telles que Linkedin et Viadeo afin de créer un réseau professionnel.

Les médias sociaux dans notre quotidien

À quel point utilisez-vous les médias sociaux ? Vous ne le réalisez peut-être pas, mais votre vie entière est totalement envahie. Dès le réveil par exemple, il y a de nombreuses personnes qui ont l’habitude d’allumer leur téléphone pour se connecter aux réseaux sociaux. Pourquoi ? Pour discuter avec des proches, pour rester informé des dernières nouvelles et même pour partager des informations.

Tout au long de la journée, nous avons également l’habitude de nous servir des médias sociaux pour :

· écouter de nouveaux morceaux sur Youtube,

· visionner des tutoriels pour réaliser de succulents plats en cuisine,

· discuter avec des proches via Skype

· consulter un blog pour savoir comment relooker sa salle de bain

· échanger sur des forums pour avoir l’avis d’autres consommateurs sur un produit en particulier

Bref, les médias sociaux sont vraiment incontournables, dans la vie privée comme professionnelle. Si vous comptez vous en servir pour booster votre activité professionnelle, nous vous conseillons de bien vous préparer en suivant des formations en médias sociaux par exemple. Vous pouvez également engager des experts pour vous aider.