Faire rayonner la valeur unique des médias du Québec

Alors que la vitalité des médias et des éditeurs de contenus locaux est plus importante que jamais, les principaux acteurs du milieu des médias, dont le groupe Néomédia, se mobilisent pour encourager une pratique média responsable au Québec et promouvoir l’achat publicitaire local avec le lancement de la plateforme nosmediaslocaux.org.

Bien avant la crise actuelle, de nombreux acteurs s’inquiétaient déjà de la pérennité des médias d’ici. La pandémie mondiale que nous vivons actuellement a démontré une nouvelle fois combien l’existence d’une presse locale solide est essentielle pour la population, au moment même où la chute des revenus publicitaires s’est encore accélérée.

Dans l’adversité, l’ensemble du milieu se mobilise pour promouvoir la valeur des plateformes et des contenus locaux, avec des initiatives concrètes pour encourager l’achat d’espace média local pour les annonceurs et les agences de placement média.

« Lors de notre comparution en octobre dernier devant la Commission sur l'avenir des médias, nous avions justement proposé que les médias puissent s'unir pour avoir une force de frappe plus importante au niveau publicitaire et offrir un meilleur produit aux clients en passant par un guichet unique. Encore une fois, le groupe Néomédia a été un précurseur en la matière », a indiqué le président, Claude Poulin.

Soutenue par un collectif québécois regroupant des médias et par les gens d’ici, la plateforme nosmediaslocaux.org présente un répertoire des médias québécois et plus encore, elle démontre, statistiques à l’appui, que l’achat publicitaire local est non seulement un choix responsable, mais aussi une stratégie publicitaire pertinente et efficace pour les annonceurs.

Des chiffres qui parlent

En 2009, le web représentait 21 % de l’ensemble des investissements médias canadiens. Ce chiffre est passé à 59 % de l’ensemble du budget en 2018.

Pour la plupart des autres médias (hors web), 100 % des revenus restent dans l’économie canadienne, alors que pour les investissements web, seulement 14 % sont faits sur des médias d’ici et 86 % se font sur des propriétés étrangères!

De plus, 25 % des utilisateurs ont mis en place des « ad blockers » qui privent les sites québécois de revenus potentiels.

La crise du coronavirus affecte considérablement la consommation des médias numériques au Canada. Comscore Canada note jusqu’à 52 % d’augmentation des pages vues sur les sites de nouvelles au Canada.

La création de cette plateforme permet aussi de réfléchir ensemble aux meilleures actions à mettre en place pour assurer la pérennité de notre industrie, ainsi qu’à sensibiliser les citoyens comme les entreprises à l’importance de soutenir les talents d’ici, chacun à son niveau.

Les partenaires saluent également l’initiative de l’Association des communications créatives (A2C) et le Conseil des directeurs médias du Québec (CDMQ) qui viennent de publier un Manifeste pour une pratique média responsable au Québec avec comme objectif d’augmenter les investissements publicitaires pour les médias d’ici.

Les partenaires média et éditeurs de contenus (en ordre alphabétique) :

Arsenal Média • Bell Média • cn2i (Le Soleil, Le Quotidien, Le Droit, Le Nouvelliste, La Voix de l’Est et La Tribune) • Cogeco Média • DBC Communications • FrançoisCharron.com • Gravité Média • Grenier aux nouvelles • icimédias • Infopresse • KO Média • L’actualité • La Presse • Le Devoir • Les Affaires (Contex) • Métro Média • Narcity Media • Néomédia • Pages Jaunes • Pelmorex • Pratico Pratiques • Québecor Média • Ricardo Média • Société Radio-Canada • Télé-Québec • TV5 Québec Canada • Urbania

En plus de plusieurs autres partenaires médias qui sont répertoriés sur le site, une dizaine d’associations importantes de l’industrie et près de 50 dirigeants et annonceurs ajoutent leurs voix à cette initiative. La liste complète des partenaires et des alliés peut être consultée la section nos alliés sur le site nosmediaslocaux.org.