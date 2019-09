Une eau toujours potable à Nicolet malgré certains problèmes persistants

À la lumière de nouvelles analyses obtenues, le jeudi 5 septembre, d’un laboratoire spécialisé de Québec, la Direction de santé publique (DSP) considère toujours l’eau de Nicolet comme étant propre à la consommation. En effet, la DSP mentionne qu’aucune information scientifique ne démontre la nécessité de mettre en place des mesures particulières pour protéger la santé de la population.

« Ces nouveaux tests décèlent la présence de certains types de bactéries mais les autorités de la santé nous assurent que celle-ci peut toujours être consommée sans danger. Nous allons pousser nos analyses encore plus loin la semaine prochaine et remercions les Nicolétains et autres citoyens touchés par ces problèmes de leur compréhension », précise la mairesse de Geneviève Dubois.