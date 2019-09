Nomination de Gilles Hudon au poste de président-directeur général adjoint

La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a annoncé le 28 août dernier la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Gilles Hudon à titre de président-directeur général adjoint (PDGA) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS). Monsieur Hudon entrait en fonction dès le 29 août.

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un autre en biologie, monsieur Hudon est également titulaire d’une maîtrise en hygiène du travail et de l’environnement et d’une seconde maîtrise en administration publique. Occupant des postes décisionnels au sein du réseau de la santé et des services sociaux depuis 1993, entre autres au sein de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nord-du-Québec jusqu’en 1999, puis à l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, où il a notamment été directeur général adjoint jusqu’à la création du CIUSSS en 2015. Depuis cette date, il a cumulé divers postes de gestion de haut niveau, entre autres ceux de directeur des services multidisciplinaires et directeur administratif Optilab et de conseiller cadre temporaire à la présidence-direction générale du CIUSSS.