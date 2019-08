La STTR apporte des changements aux horaires de certaines lignes

Le nouveau réseau de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) est en vigueur depuis maintenant un peu plus d’un mois. Au cours de cette période, l’organisation a reçu des suggestions, notamment par le biais de son système de requêtes, afin d’améliorer le réseau. La STTR a écouté sa clientèle et, à compter de maintenant, des changements seront faits aux horaires de certaines lignes afin de faciliter les correspondances dans les terminus.

Ces modifications, en vigueur depuis le 18 août, seront apportées aux horaires des lignes 2, 8, 9, 10, 11, 12 et 60. Il est important de consulter les horaires affichés sur le site Internet, puisque l’autobus peut passer un peu plus tôt ou un peu plus tard aux arrêts selon les lignes.

De plus, de légères modifications ont été apportées aux trajets des lignes 10 et 25, afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et des usagers.

Pour en savoir plus sur les changements apportés, les clients sont invités à contacter le Service à clientèle de la STTR au 819 373-4533.

À propos de la Société de transport de Trois-Rivières

Moteur important de la vitalité économique de Trois-Rivières, la Société de Transport de Trois-Rivières (STTR) contribue aussi au développement durable et à l’inclusion sociale dans la ville. Les bénéfices de sa présence rejaillissent dans plusieurs domaines qu’ils soient économiques, environnementaux ou sociaux. En mettant son expertise au service des Trifluviens et en adaptant ses actions aux réalités actuelles et futures de la ville, l’équipe de la STTR pave la voie à de belles avancées en ce qui concerne le transport en commun, notamment avec le Projet CITÉ. À l’avant-garde, la STTR rend les trajets et les horaires disponibles à partir des applications mobiles Transit App et Google Maps.

En plus de véhiculer l’innovation au quotidien, la STTR a desservi, en 2018, une population de plus de 137 000 personnes qui ont effectué près de 3 463 030 déplacements, sur un territoire de 288,96 km2.