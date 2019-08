Certaines portions de la Route Verte modifiées dans le secteur Shawinigan-Sud

La Ville de Shawinigan procède actuellement à une mise aux normes de certaines portions de ses voies cyclables dans le secteur Shawinigan-Sud. Ces interventions sont devenues nécessaires à la suite d’un rapport de Vélo Québec portant sur les aménagements cyclables non conformes sur la Route Verte.



Il s’agit surtout de modifier les voies cyclables bidirectionnelles qui permettent la circulation des vélos dans les deux sens d’un seul côté de la chaussée. Selon Vélo Québec, il s’agit d’un aménagement à éviter, puisque lorsque le tracé prend fin, le cycliste a tendance à poursuivre son parcours et se retrouve à contresens de la circulation, sans protection.



Après avoir étudié les recommandations de Vélo Québec, le Service loisirs, culture et vie communautaire, en collaboration avec le Service des travaux publics, a modifié les tronçons bidirectionnels là où l’espace de la chaussée le permettait. Un traçage visant à augmenter la sécurité des cyclistes sera réalisé aux endroits où un tronçon bidirectionnel devra être conservé.



Le lignage devant être modifié a déjà été effacé. Le marquage au sol des pictogrammes et des traverses d’intersections est actuellement en cours. Le nouveau lignage se fera au cours des prochains jours. La signalisation de la Route Verte et des Véloboucles Mauricie sera modifiée.



Il sera possible de stationner les véhicules en bordure des rues sur les tronçons qui deviennent des chaussées désignées, la signalisation d’interdiction sera retirée.



Neuf tronçons seront modifiés afin de les rendre conformes.



1. Tronçon avenue du Capitaine-Veilleux, de l’avenue d’Almaville à la rue Lacoursière : devient unidirectionnel de chaque côté de la chaussée;

2. Tronçon 119e Rue, de l’avenue du Capitaine-Veilleux à la 101e Avenue : demeure bidirectionnel du côté sud mais avec un marquage au sol pour distancer la chaussée de la voie cyclable;

3. Tronçon 101e Avenue, de la 119e Rue au parc Ludger-Gerbeau : devient sur une chaussée désignée;

4. Tronçon 129e Rue, de la 101e Avenue à la 104e Avenue : devient sur une chaussée désignée;

5. Tronçon 104e Avenue, de la 129e Rue à la 133e Rue : devient sur une chaussée désignée;

6. Tronçon 105e Avenue, de la 133e Rue à la rue Jos-Denoncourt : devient unidirectionnel de chaque côté de la chaussée;

7. Tronçon rue Jos-Denoncourt, de la 105e Avenue à l’avenue Déziel : devient sur une chaussée désignée;

8. Tronçon avenue Déziel, de la rue Jos-Denoncourt jusqu’au bout : devient sur une chaussée désignée;

9. Tronçon rue Jean-Duchesne, sur toute la section pavée : devient sur une chaussée désignée.



La Ville de Shawinigan invite tous les usagers, automobilistes, cyclistes et piétons, à partager la route en se respectant et en assurant la sécurité de tous.



Lexique des aménagements cyclables





Unidirectionnel

Bidirectionnel

Chaussée désignée