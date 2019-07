Ménagez-vous gérera la Coopérative de solidarité d'aide à domicile de l'Énergie

C’est avec plaisir que Ménagez-vous et la Coopérative de solidarité d’aide à domicile de l’Énergie annonçaient hier que leurs organisations s’allient afin de répondre davantage aux besoins de la population du Grand Shawinigan. Dorénavant, c’est Ménagez-vous qui assurera la relève de la gestion de la Coopérative, avec une permanence au bureau de Shawinigan.

En fait, il s’agit d’une nouvelle structure et d’une nouvelle équipe à l’administration de la Coopérative. L’organisme demeure, car il est important que le territoire de l’Énergie ait accès à des services d’une organisation située sur le territoire.

« Nous sommes fiers de prendre les rênes de la Coop, d’autant plus que nous conservons les employés de l’organisme. D’ailleurs, leurs conditions de travail seront majorées en vue d’atteindre celles offertes aux employés de Ménagez-vous. Grâce à nos ressources et nos effectifs, nous sommes prêts à répondre aux besoins des gens du Grand Shawinigan », a affirmé monsieur Martin-Charles St-Pierre, directeur général associé chez Ménagez-vous.

Cette annonce a été accueillie avec joie du côté du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

D’ailleurs, à cet effet, l’équipe de Ménagez-vous s’engage à donner suite aux demandes reçues, et ce, dans les meilleurs délais. Les gens qui nécessitent de l’aide à domicile sont invités à communiquer avec la Coopérative de solidarité d’aide à domicile de l’Énergie au 819 537-6060.

Quant au maire de Shawinigan, il voit ce changement d’un bon œil.

« Pour la Ville de Shawinigan, la poursuite des activités de cette organisation est très positive. Le bien-être de nos citoyens est primordial et le fait que Ménagez-vous gère maintenant la Coop et assure ainsi un service adéquat à notre population, c’est très bénéfique. Ménagez-vous souhaite augmenter significativement le nombre de préposés sur le territoire et nous ne pouvons qu’applaudir cette initiative », a souligné monsieur Michel Angers.