Marie-Cristine Pelchat St-Jacques à la présidence de la Jeune Chambre de la Mauricie

C’est dans le cadre de son assemblée générale annuelle que la Jeune Chambre de la Mauricie a procédé à l’annonce de son 34e président. Steve Lafontaine, président sortant, a passé le flambeau à Marie-Cristine Pelchat St-Jacques.



Elle a d’ailleurs tenu à présenter son nouveau conseil d’administration avec lequel elle souhaite continuer de positionner la Jeune Chambre comme un acteur d’influence pour faire rayonner les jeunes gens d’affaires de la Mauricie.

Une nouvelle présidente

Violoncelliste professionnelle de formation, Marie-Cristine Pelchat St-Jacques est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en interprétation du violoncelle de l’Université de Toronto. Pour faire suite à son parcours hybride de musicienne professionnelle et coordonnatrice en communications et marketing, Marie-Cristine est venue s’installer à Trois-Rivières au printemps 2016 pour prendre le poste de directrice des ressources humaines et des communications au Canadian Tire de Trois-Rivières. Elle assume maintenant le rôle de directrice générale du Canadian Tire de Nicolet.

Impliquée à la Jeune Chambre depuis son retour en Mauricie il y a trois ans, Marie-Cristine s’est joint au conseil d’administration en juin 2018. En plus de son implication à la JCM, elle est ambassadrice de la campagne de la jonquille de la Société canadienne du cancer et bénévole au conservatoire de musique de Trois-Rivières, où elle partage sa passion avec les jeunes musiciens de la région. Madame Pelchat St-Jacques est reconnue pour sa volonté et sa capacité à atteindre des résultats en équipe.

« La Jeune Chambre est une organisation incroyable qui permet à tous les jeunes gens d’affaires d’avoir une voix et de se créer un réseau d’affaires durable. Nous sommes la relève non de demain, mais d’aujourd’hui. J’ai l’intention de saisir toutes les opportunités pour maximiser la participation des jeunes au sein du développement socio-économique dans la région. Après une année de transition menée par Steve Lafontaine, les membres du conseil d’administration et la nouvelle permanence, nous débutons de grandes réflexions stratégiques pour le futur de l’organisation et c’est avec un grand enthousiasme que je plonge dans ce défi », indique la nouvelle présidente.

Un bilan positif pour 2018-2019

Malgré une année de transition, l’équipe de la Jeune Chambre dresse un bilan positif de ses activités. Grâce à une nouvelle permanence bien installée, un ménage des structures et de nouveaux outils, la même qualité d’événements a été offerte et le taux de membership s’est maintenu. Avec l’intention de poursuivre le virage et les réflexions entamés, la Jeune Chambre débutera sa saison 2019-2020 en septembre avec une équipe motivée et une programmation bien ficelée.

« Les membres devront s’attendre à quelques changements dans les formules de nos événements, mais également dans nos procédures. Ces nouvelles orientations sont le résultat du travail acharné de toute une équipe au cours de la dernière année, l’objectif visé étant de mieux répondre aux besoins de nos membres et ce, sur l’ensemble du territoire de la Mauricie. Je suis heureuse d’avoir repris le flambeau depuis octobre et de travailler au rayonnement des jeunes gens d’affaires de la région », a affirmé la directrice générale Joannie Bournival.

Le conseil d’administration 2019-2020 de la Jeune Chambre sera formé de nouveaux administrateurs élus par ses membres, soit Marie-Pierre Pruneau (École des entrepreneurs du Québec), Laurie-Anne Déziel (Cogeco Média), Justine Lacharité (Pôle d’économie sociale de la Mauricie), Antoine Paquet-Chainé (Lambert Therrien avocats), Julie Maltais (Leucan), Émilie Berthelot (IDE Trois-Rivières), Marilyne Desaulniers (Groupe ICI média) et l’administrateur désigné par l’Université du Québec à Trois-Rivières, Étienne Desfossés.

Ils se joignent aux administrateurs déjà en poste : Alexa Hamel (Deloitte), Marie-Cristine Pelchat St-Jacques (Canadian Tire), Marie-Joël Massicotte (Raymond Chabot Grant Thornton), Maryse La Haye (Kojit) et Steve Lafontaine (Société Cogir), président sortant.

La JMC déménage!

Prenez note que la nouvelle adresse de la JMC, qui est le 445, rue des Volontaires à Trois-Rivières, et ce, depuis le 27 mai 2019.