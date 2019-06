Cap Excavation célèbre le 50e anniversaire de sa fondation

Véritable institution depuis 1969, Cap Excavation célèbre cette année le 50e anniversaire de sa fondation. Afin de souligner ce moment marquant avec ses principaux artisans, ses employés, l’entreprise tiendra deux événements distincts en 2019 soit : une grande fête foraine en juin et un souper de reconnaissance en septembre. Cap Excavation profite également de ce moment charnière de son existence afin de revamper son image.

Au fil des ans, l’entreprise s’est forgé une place enviable dans l’industrie avec de nombreuses réalisations d’envergure dont, au début de son histoire, le drainage souterrain agricole, la location d’équipements et la sous-traitance pour certains projets routiers à Havre-Saint-Pierre. Par la suite, Cap Excavation a œuvré sur les projets de bassins de rétention à Ste-Marthe-du-Cap, de terrains de golf à Anjou et Moncton au Canada ainsi qu’en Pennsylvanie et au Connecticut, aux États-Unis.

« Nous avons aussi travaillé sur de nombreux projets d’aqueduc, de digues à la mine de Selbaie, à Joutel dans le Nord-du- Québec, et de bassins d’épuration en Ontario. Nos travailleurs spécialisés ont également réalisé les travaux de plusieurs parcs d’enfouissement dont ceux d’Horizon Environnement à Grandes-Piles, de BFI à Terrebonne et de EBI à Berthier. De plus, Cap Excavation offre à ses clients une expertise en capage et en drainage de cellules de sites d’enfouissement ainsi qu’en captage de biogaz. Bref, nous faisons annuellement l’excavation de plus d’un million de m3 », souligne monsieur Gaétan Trudel, propriétaire et président de Cap Excavation.

Un logo actualisé

En cette année de festivités, qui souligne un demi-siècle de réalisations toutes plus importantes les unes que les autres, Cap Excavation voit simultanément l’aboutissement d’un autre chantier, celui de la refonte de son logo et de son image de marque. Ce mandat a été confié au Groupe MH5, un collectif d’entreprises trifluviennes regroupant les forces créatives de Médiavox, Humanité et 5600 °K productions.

« Nous avions pour mandat de moderniser le logo et le rendre plus international tout en conservant sa notoriété actuelle. Pour y parvenir, nous avons décidé de conserver les couleurs de l’ancien logo, qui sont toujours actuelles, et travailler sur une image visuelle simple et unifiée qui rappelle la forme de l’ancien logo. En somme, l’ensemble nous donne un logo moderne, solide, qui a de l’impact et qui passera à travers le temps », partage M. Martin Saulnier, associé chez 5600 °K productions et partenaire de Médiavox.

Les employés sous les projecteurs

Reconnaissante auprès de ses 110 employés, qui permettent à l’entreprise de rayonner et de se positionner comme un géant de l’industrie, la direction de Cap Excavation les remerciera de belle façon au cours des prochains mois. Dans un premier temps, les employés auront l’occasion de faire découvrir leur lieu de travail à leur famille lors d’une fête foraine où petits et grands y trouveront leur compte. Puis, à la fin de l’été, un souper-reconnaissance sera orchestré spécialement pour eux où quelques surprises les attendent.