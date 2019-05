Internet haute vitesse : quatre municipalités bientôt desservies par Maskicom

À la suite de l’assemblée générale de Maskicom, le mercredi 1er mai 2019, l’organisme est heureux d’annoncer que les travaux de déploiement de la fibre optique sur le territoire de la MRC de Maskinongé vont bon train et que d’ici l’automne 2019, des services Internet haut débit seront disponibles dans les municipalités de Saint-Mathieu-du-Parc, de Saint-Élie-de-Caxton, de Saint-Boniface et de Maskinongé.

« Nous avons travaillé très fort pour la réalisation de ce projet, et ce n’est pas terminé. Les besoins de tous les citoyens de la MRC sont importants pour nous. L’accès à Internet haute vitesse en 2019, ce n’est pas un luxe, c’est nécessaire, a indiqué Robert Lalonde, préfet de la MRC et président de Maskicom. De plus, l’accès à Internet haut débit permettra d’attirer des entreprises et des travailleurs, ce dont nous avons grandement besoin pour assurer la vitalité de notre région. »

Au rythme de l’obtention des permis et également selon les conditions météorologiques, le déploiement dans les autres municipalités se poursuivra graduellement jusqu’à la fin de 2020.

À terme, avec Maskicom et la présence des autres fournisseurs, 95 % de la population de la MRC aura accès à Internet avec un débit minimal de 5 mégabits. Présentement, seulement 62 % du territoire est couvert. Près de 600 kilomètres de fibre optique seront déployés afin de couvrir les zones orphelines, soit 4 900 foyers ou entreprises.

« Maskicom appartient aux citoyens. Les profits générés par l’organisme seront donc redistribués aux municipalités participantes. Ainsi, en plus de contribuer à la création d’emplois chez nous, les abonnés investiront dans la santé financière de leur région. C’est ça être branché sur le monde! », a ajouté fièrement M. Lalonde.

Maskicom bénéficie d’une enveloppe de 12,4 M$. Innovation, Sciences et Développement économique Canada et le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec ont contribué à la hauteur de 10,4 M$ dans le cadre du programme Brancher pour innover.

Les citoyens de la MRC de Maskinongé intéressés par les services de Maskicom peuvent remplir le formulaire d’intérêt sur le site maskicom.net. Plus de détails, notamment des informations sur les forfaits et les tarifs, seront mis en ligne sur le site au cours des prochaines semaines.