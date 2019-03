Le Centre-du-Québec se dote d’une nouvelle image de marque

À l’occasion de cérémonies tenues simultanément dans les cinq MRC qui la composent, la région administrative du Centre-du-Québec a dévoilé aujourd’hui sa nouvelle image de marque. Cette initiative, pilotée par la Table des MRC du Centre-du-Québec, vise à accroître la notoriété de la région, tant à l’extérieur de son territoire qu’auprès de sa population.

Pour une première fois au Québec, des MRC s’unissent pour doter leur région administrative d’une telle image de marque ainsi que d’un plan de promotion. « Le Centre-du-Québec affiche une vitalité exceptionnelle. Le projet de développement de la notoriété, qui repose sur une approche de communication inclusive, nous permettra de promouvoir les forces et les attraits de notre collectivité et de contribuer ainsi à son essor démographique et économique; et c’est sans compter le renforcement du sentiment d’appartenance qu’il entraînera chez les Centricoises et les Centricois », a déclaré la présidente de la Table des MRC du Centre-du-Québec et mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois.

La nouvelle image arbore un point d’exclamation, signe de ponctuation évoquant l’émerveillement. Il symbolise les surprises et les découvertes qu’offre le milieu centricois. Il représente également l’expression, l’affirmation et la volonté de la région de crier haut et fort sa fierté. L’angle dans lequel est placé le point d’exclamation illustre le mouvement d’une collectivité tournée vers l’avenir. Une signature, Ici, on fait bouger les choses, sera également utilisée. Pour la région, cette image de marque aura notamment pour avantages :

D’unir ses principaux acteurs autour d’une signature distinctive;

De refléter les valeurs communes à l’ensemble de son territoire;

D’accroître le sentiment de fierté de sa population et de ses entreprises;

De communiquer aux gens du Québec et d’ailleurs ce qui rend la collectivité centricoise unique et attirante;

De favoriser son positionnement en tant que destination attractive auprès des entreprises, des investisseurs, des travailleurs, des familles et des touristes.

Un site Web – icionfaitbougerleschoses.com – fournit tous les détails entourant le dévoilement de la nouvelle image du Centre-du-Québec. De plus, une enveloppe budgétaire de 775 000 $ sera disponible pour des organismes et des municipalités de la région qui souhaiteraient s’impliquer dans le projet. Une aide financière pourrait leur être accordée lorsqu'ils utiliseront l’image du Centre-du-Québec dans leur propre campagne de promotion. Les détails de ce programme seront bientôt diffusés sur le site Web.

À propos de la région

Créée en 1997, la région du Centre-du-Québec est formée des MRC d’Arthabaska, de Bécancour, de Drummond, de L’Érable et de Nicolet-Yamaska. Avec une population de près de 250 000 personnes réparties dans 80 municipalités, elle est située au cœur de la portion densément peuplée du Québec, à mi-chemin entre Montréal et Québec, avec pour limites le fleuve Saint-Laurent au nord et les montagnes des Appalaches au sud. Reconnue pour son fort esprit d’entrepreneuriat et un grand sens de l’innovation, la région centricoise présente une dimension urbaine invitante et à échelle humaine, entourée d’un cadre naturel diversifié à prédominance agricole.