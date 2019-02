Retour une intervention menée par les policiers de la Sûreté du Québec le 16 février dernier

Les policiers de la Sûreté du Québec sont intervenus de façon intensive le 16 février dernier dans la région du Centre-du-Québec dans le cadre d’une opération spécifique en matière de sécurité dans les sentiers récréotouristiques.

Des patrouilleurs, des policiers en motoneige et en véhicules tout-terrain ainsi que des responsables de postes et des officiers étaient présents dans les sentiers, aux croisements des chemins publics, dans les relais ainsi qu’aux haltes commerciales afin de mener des interventions en vertu de la Loi concernant les véhicules hors route. Une attention particulière a été portée à la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux, au non-respect de la limite de vitesse et au non-respect des panneaux d’arrêt obligatoires aux croisements des sentiers et des chemins publics.



Cette présence policière accrue, en partenariat avec des patrouilleurs de sentiers de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), visait à sensibiliser les usagers des sentiers récréotouristiques à l’importance d’adopter des comportements responsables et sécuritaires. Les policiers étaient également présents afin d’intervenir auprès de ceux dont le comportement représente un risque pour leur sécurité ou celle des autres usagers.



Au cours de cette journée, ce sont une soixantaine de policiers qui ont réalisés plus de 950 interceptions de véhicules hors routes, qui ont signifiés 69 constats d’infractions, notamment pour le non-respect de la vitesse, pour des véhicules non immatriculés et pour avoir eu plus de passagers que la capacité du véhicule en plus de signifier plus de 90 avertissements. À noter que les policiers ont eu à utiliser l’appareil de détection approuvé afin de déterminer le taux d’alcoolémie de certains conducteurs et l’un de ceux-ci a été arrêté pour avoir conduit avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.



Rappel de la réglementation concernant la sécurité à motoneige



La circulation en motoneige est interdite sur les chemins publics sauf en cas d’exception, notamment aux endroits prévus par une signalisation.

La limite de vitesse maximale en sentier est de 70 km/h.



Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite affaiblie par la drogue, l’alcool ou une combinaison des deux.



Se référer au club de motoneiges local pour connaître les heures de circulation.

D’autres opérations semblables sont à prévoir au cours de la saison hivernale.



Rappelons que la capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles en motoneige. Au cours de la saison 2016-2017, 19 personnes ont perdu la vie en pratiquant ce loisir sur le territoire de la Sûreté du Québec.