Quand la technologie vous permet d'économiser gros sur votre assurance vie

L’idée vous est passée par la tête, mais vous n’y avez jamais fait suite. Souscrire ou renouveler une assurance vie, analyser les différentes soumissions n’est pas l’activité favorite de qui que ce soit, c’est un fait. Quels sont vos besoins? Quelle protection choisir pour être certain d’en obtenir le plus possible pour votre argent. Qui croire? Assurance temporaire, permanente, universelle?

Si la seule idée de vous asseoir avec un conseiller pour discuter de montants des protections, conditions et modalités de votre contrat vous donne des maux de tête, il est temps de découvrir le magasinage de ces produits en ligne!

Un formulaire, plusieurs soumissions

Prendre le temps de comparer, c’est gagner à coup sûr. La possibilité d’analyser en un simple coup d’oeil différentes formules de protection et d’en évaluer les coûts pour trouver celle qui respectera le plus votre portefeuille vous permettra d’économiser de nombreuses minutes et des sommes impressionnantes.

Le plus beau, c’est que vous n’aurez qu’à répondre à quelques questions pour vous retrouver avec tout un éventail d’options. Un magasinage en bonne et due forme qui vous aurait jadis demandé de nombreuses heures se fait désormais en quelques clics, dans le confort de votre maison. Ou dans la salle d’attente au garage, pendant vos déplacement en transport en commun… à vous de choisir le moment le plus opportun.

Faites le calcul: une différence de quelques dollars par mois entre deux compagnies pourrait vous faire économiser des centaines de dollars sur la durée de votre contrat. Ça, c’est du temps bien investi!

Des économies concrètes

Fut une époque où la plupart d’entre nous souscrivions une assurance vie trop chère pour ce qu’elle offrait, simplement parce que c’est celle qui se présentait à nous ou parce qu’un vendeur convaincant nous ASSURAIT qu’on en avait besoin, sans trop nous laisser le temps de réfléchir si le prix était juste ou la protection adéquate.

De nos jours, calculer gratuitement les différentes soumissions d’assurance vie en ligne, permet de prendre votre temps, sans aucune pression. Votre ordinateur ne sortira pas son plus beau discours pour vous convaincre de choisir telle ou telle police!

Les économies potentielles sont affichées de façon on ne peut plus compréhensive, en toute indépendance. Ainsi, vous pouvez réfléchir et analyser à votre rythme les possibilités qui s’offrent à vous et repartir avec la conviction d’avoir obtenu votre assurance vie au meilleur prix.

Pas qu’une machine

La technologie permet aujourd’hui de calculer instantanément vos économies et ce, de façon très sécuritaire pour vos données personnelles. Si l’ordinateur est capable de grandes prouesses, il n’en demeure pas moins que parfois, seul un être humain peut vous offrir les réponses à vos questions. C’est pourquoi une option d’assistance en ligne par clavardage vient vous garantir une entière paix d’esprit.

En 2019, découvrez comment magasiner son assurance vie en ligne peut être plus rapide, efficace et économique que jamais.