11 M$ investit pour les travaux du Complexe Équestre Bécancour

Les travaux de construction du nouveau Complexe Équestre Bécancour qui ont nécessité un investissement de plus de 11 $ millions vont bien et on y présentera le premier événement dès mars 2019.





En effet, 70 % des travaux de construction du Complexe Équestre Bécancour, qui avaient commencés en mai dernier, sont terminés. Un vrai tour de force pour les promoteurs qui ont dû affronter une température peu clémente et pluvieuse en septembre et octobre ainsi qu'une neige hâtive en novembre.





Un des deux manèges intérieurs est terminé alors que la structure du second sera érigée à la mi- janvier. Les trois écuries et le fonds de terrain des divers manèges extérieurs seront complétés d'ici la mi-décembre et l'aménagement extérieur sera réalisé au printemps.





Alors que les objectifs de l'an 1 du Complexe étaient de 15 événements, déjà le calendrier est bien rempli avec 21 événements confirmés qui accueilleront entre 100 et 500 chevaux chacun, accompagnés de leurs cavaliers et entraineurs. Cela représente plus de 86 jours d'activités et les retombées économiques sont estimées à plus de 5 $ millions pour la région.





Unique au Québec, le Complexe Équestre Bécancour est le site de compétitions équestres multidisciplinaires le plus complet tant pour les disciplines westerns que classiques. Les installations, manèges et écuries, chauffés à la biomasse, permettent d’être fonctionnels douze mois par année et la diversité ainsi que l’ampleur du site, 3 millions de pieds carrés (ou 127 acres), offrent la possibilité de tenir deux compétitions dans les manèges intérieurs et extérieurs, en western et classique, en même temps.





Le Complexe Équestre Bécancour est également doté d’un système de télécommunication de pointe unique en Amérique du Nord, créé spécialement pour les besoins du Complexe (en numérique, diffusion, sonorisation, écrans géants, reprise vidéo, etc.) et conçu par la firme internationale REC4BOX, basée à St-Jean-sur-Richelieu. Grâce à ce système de haute technologie, les diffuseurs des plus grandes chaînes télévisuelles et numériques y auront accès aisément.





Des visites des lieux sont possibles sur rendez-vous en contactant directement Madame Martine Fortin, Directrice générale, au 819-697-5204