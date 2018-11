L’Aperçu de l’hiver 2019 de MétéoMédia

La plupart des Canadiens ont déjà eu la surprise d’un avant-goût hâtif de l’hiver et ont dû ajuster leur quotidien rapidement pour y faire face. Est-ce que cette tendance sera maintenue pour les prochains mois ? D’après MétéoMédia qui dévoile son Aperçu de l’hiver, le Canada vivra deux types d’hiver complètement différents.

« Un El Niño en développement indique normalement un hiver plus doux presque partout au pays, et c’est exactement ce qui nous attend pour l’hiver à venir dans l’ouest du pays, explique Chris Scott, directeur de la météorologie à MétéoMédia. Par contre, de l’Ontario aux provinces atlantiques, nous prévoyons une tendance hivernale qui sera beaucoup plus froide et enneigée. »

« L’hiver a débuté sur les chapeaux de roue au Québec et poursuivra sur cette lancée avec des températures sous les normales. Si on ne s’attend pas à de nombreuses tempêtes, nous connaîtrons, avec joie, un bon tapis neigeux tout l’hiver. Par contre, qui dit température glaciale, dit chaussée glissante, alors les Québécois devront rester prudents lors de leurs déplacements. D’un autre côté, ceux qui rêvent d’un Noël blanc verront leur vœu exaucé et les amateurs de sports d’hiver seront assurément gâtés par Dame nature, mais devront s’habiller chaudement », ajoute André Monette, chef de service à la météorologie à MétéoMédia.

Voici plus de détails sur les conditions attendues à travers la province:

On peut s’attendre à un hiver froid et long pour une grande partie de la région. Des températures plus froides que les normales ont déjà été enregistrées en octobre et en novembre, et ces conditions météo devraient dominer tout l’hiver, particulièrement pendant la deuxième partie de la saison. L’hiver prendra quelques pauses en décembre, et le traditionnel redoux de janvier reviendra pour ensuite se terminer avec une fin glaciale pour le mois de février. En raison du temps froid dominant, les bourrasques de neige seront plus nombreuses dans la première moitié de l’hiver pour les régions situées à l’est du Québec et des Grands Lacs. De ce fait, les Québécois risquent d’être épargnés par la venue de grosses tempêtes de neige.

Ailleurs au Canada

MétéoMédia : Aperçu de l’hiver 2019 Région Aperçu des températures Aperçu des précipitations Colombie- Britannique Au-dessus des normales Sous les normales pour le sud, dans les normales pour le centre et l’île de Vancouver et au-dessus pour le nord Alberta Au-dessus des normales Sous les normales, sauf dans les normales pour le centre-nord de la province Saskatchewan Au-dessus des normales, sauf dans les normales pour l’est de la province Dans les normales, sauf sous les normales pour le sud-ouest de la province Manitoba Dans les normales Dans les normales Ontario Sous les normales, sauf dans les normales pour le nord-ouest de la province Dans les normales, sauf sous les normales pour l’ouest de la province Québec Sous les normales, sauf près des normales pour les régions près de la baie d’Hudson Dans les normales Les Maritimes et Terre-Neuve et Labrador Sous les normales, sauf dans les normales pour le sud des Maritimes et Terre-Neuve Dans les normales, sauf au-dessus des normales pour le sud des Maritimes Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut Au-dessus des normales pour le Yukon, dans les normales pour les Territoires du Nord-Ouest et sous les normales pour le Nunavut Dans les normales, sauf au-dessus des normales pour le Yukon