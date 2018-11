Gilles Cossette Assurances de Trois-Rivières se joint à Lemieux Assurances

Lemieux Assurances, chef de file parmi les courtiers d’assurances indépendants au Québec, poursuit son expansion en Mauricie et annonce l’acquisition du cabinet Gilles Cossette Assurances de Trois-Rivières. Lemieux Assurances déploie à nouveau l’offre de services de ses assureurs à Trois-Rivières par l’intégration d’un autre groupe bien implanté depuis plus de 25 ans. Son volume d’affaires rend Lemieux Assurances très compétitif avec une équipe répartie au sud et au nord du Saint-Laurent.

« La culture de fidélisation de la clientèle du cabinet Gilles Cossette Assurances est en totale harmonie avec notre propre culture depuis presque 30 ans. Nous consolidons notre présence à Trois-Rivières grâce à une expertise élargie vers d’autres produits d’assurances de niche », a mentionné le président de Lemieux Assurances, monsieur François Lemieux.

Lemieux Assurances a complété avec succès des acquisitions à Drummondville (J. L. Paillé) et à Trois-Rivières (Michel Giroux Assurances) au cours de la dernière année. Sa capacité d’adaptation et de réponse aux demandes d’une clientèle grandissante confirme sa place de chef de file parmi les courtiers indépendants au Québec.

« Mon équipe et moi poursuivons notre route au sein d’un groupe de tête en ayant constaté que les mêmes valeurs nous guident dans nos pratiques d’affaires. Nous nous concentrerons sur notre passion de l’assurance et sur la relation privilégiée que nous avons toujours développée avec les gens », a résumé monsieur Gilles Cossette.

À propos de Lemieux Assurances

Lemieux Assurances compte sur une équipe expérimentée de plus de 70 spécialistes de l’assurance qui grandit d’année en année. Grâce à leurs compétences mutuelles et complémentaires, ils explorent tous les aspects à prévoir en matière de protection automobile, habitation, commerciale, cautionnement, en plus de services financiers, et sont constamment à la recherche des derniers produits disponibles, des savoir-faire les plus utiles et des meilleurs choix de tarification. L’entreprise possède maintenant huit succursales en plus de son siège social situé à Lévis, fondé en 1989.

Pour plus de renseignements, visitez le http://www.lemieuxassurances.com/nouvelles/.