Soleno, une entreprise québécoise engagée socialement, est fière d’annoncer la tenue de la deuxième édition du DÉFI DURABLE SOLENO – ASSIS ET DEBOUT, un tournoi de tennis unique qui aura lieu le samedi, 8 septembre prochain au Parc Laviolette à Trois-Rivières.

Sous la présidence de M. Dean Bergeron, ce tournoi unique en Amérique du Nord a pour objectif de promouvoir le travail des personnes ayant des limitations fonctionnelles comme des exemples de courage et de détermination, tant sur le plan personnel que professionnel et sportif.

À propos de Dean Bergeron

Dean Bergeron se passionne très tôt pour le sport. En 1986, il joint les Cataractes de Shawinigan de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est alors âgé de 17 ans et promis à un brillant avenir. Toutefois, l'année suivante, il devient paraplégique à la suite d'un grave accident sur la glace de l’aréna de Shawinigan. Ce fut durant ses études en actuariat à l'Université Laval qu'il renoua avec l'activité physique. C'est dans le domaine de l'athlétisme avec la course en fauteuil roulant, qu'il s'est illustré. Il a participé aux Jeux paralympiques d'Atlanta, de Sydney, d’Athènes, de Pékin, et a récolté un total de 11 médailles paralympiques. En 2017, Dean Bergeron est admis au temple de la renommée Parasports Québec et est intronisé au Panthéon des sports du Québec. Aujourd’hui, Dean occupe le poste de vice-président à l'administration et aux prestations d’assurance collective à La Capitale assureur de l’administration publique.

Afin de démontrer aux entreprises québécoises que la vie avec un handicap est une source d’inspiration, ce tournoi réunira un joueur en fauteuil roulant et un joueur « debout ». Les participants « debout » seront issus d’entreprises québécoises engagées dans le recyclage et le développement durable, alors que les participants « assis » seront recommandés par Parasports Québec.