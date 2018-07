La RTCS veut se doter d’un nouveau plan de transport collectif

La Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) a mandaté la firme d’experts Gestrans pour revoir son offre de service et ainsi se doter d’un nouveau plan de transport collectif d’ici l’hiver 2019.

Au cours des prochaines semaines, des entrevues seront réalisées avec des intervenants du milieu, afin de dresser un portrait de l’offre de service et d’analyser les besoins des clientèles actuelle et potentielle en termes de transport adapté et collectif.

Par la suite, un plan de transport collectif, accompagné d’un plan de mise en œuvre des recommandations sera déposé au conseil d’administration de la RTCS, afin d’offrir des conditions optimales de déplacement pour les citoyens de Shawinigan.