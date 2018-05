La vSurveillance du niveau de la rivière Saint-Maurice

La Ville de Shawinigan avise les citoyens du quartier Beau-Rivage qu’elle surveille toujours la situation de près et qu’elle met tout en œuvre pour se préparer à réagir rapidement en cas de besoin, bien qu’elle soit actuellement en mode prévention.

« Le niveau de la rivière Saint-Maurice est élevé et il pourrait augmenter au cours des prochains jours, mais nous ne sommes pas en mesures d’urgence pour le moment », indique François Lelièvre, directeur de la sécurité incendie et coordonnateur des mesures d’urgence. « La situation est évaluée d’heure en heure par les autorités, en collaboration avec la Sécurité publique et Hydro-Québec. »

Surveillance sur le terrain

Les équipes du Service sécurité incendie et des travaux publics ont augmenté la fréquence de leurs tournées sur le terrain. Des mesures du niveau d’eau sont prises à toutes les trois heures. Ce travail de surveillance se poursuivra tout au long du weekend.

« En raison de la crue des eaux, nous recommandons aux citoyens de ne pas naviguer sur la rivière Saint-Maurice au cours des prochains jours », ajoute monsieur Lelièvre.

Par ailleurs, l’accès aux rampes de mise à l’eau sera fermé dès ce soir sur l’ensemble du territoire.

Travail de prévention

À la suite des inondations de l’an dernier, les équipes du Service des travaux publics ont rehaussé une section du chemin dans le quartier Beau-Rivage qui avait été submergé.