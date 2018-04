Leader en santé et sécurité du travail et Éducation à la prévention

Dans le cadre de ses Grands Prix santé et sécurité du travail, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) annonce avec fierté que M. Francis Lavoie, représentant syndical, santé et sécurité pour l’entreprise Scotts Canada, située à Saint-Bonaventure, figure comme finaliste dans la catégorie Leader en santé et sécurité du travail, du côté des travailleurs.

L’école Jean-Raimbault, située à Drummondville, a quant à elle vu son projet Santé et sécurité en environnement naturel sélectionné comme finaliste dans la catégorie Éducation à la prévention.

Notons que huit finalistes, soit quatre travailleurs et quatre représentants d’employeurs, provenant de différentes régions du Québec, se retrouvent en lice pour ce prix convoité. Dans la catégorie Éducation à la prévention, trois autres projets finalistes, provenant d’autres régions du Québec, sont également en lice.

Le lauréat pour chacune de ces catégories sera dévoilé lors du 13e Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, le 1er mai prochain, au Centre des congrès de Québec.

Lumière sur les visages de la prévention

La catégorie Leader en santé et sécurité du travail honore un travailleur et un représentant d’employeur s’étant particulièrement distingués dans leur milieu de travail pour avoir transmis à leurs collègues la valeur de la santé et la sécurité du travail. En les invitant à adopter des pratiques et des comportements sécuritaires, ces personnes inspirantes constituent des modèles pour leurs pairs.

La catégorie Éducation à la prévention souligne les réalisations liées à la santé et à la sécurité dans le milieu de l’éducation. Elle vise à reconnaître les projets issus d’une démarche conjointe des élèves ou étudiants, des enseignants et des gestionnaires. Par leur vocation, les établissements d’enseignement ont un grand rôle à jouer en ce qui concerne la transmission et l’acquisition des savoirs de prévention liés à la santé et la sécurité du travail.

Orchestré par la CNESST, le concours des Grands Prix santé et sécurité du travail met en lumière des gens et des organisations qui ont à cœur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Pour en savoir plus : grandsprixsst.com .

La CNESST, votre porte d’entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d’entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d’équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est la fiduciaire.