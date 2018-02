Une troisième édition pour Trois-Rivières à table!

Trois-Rivières Centre est heureuse d’annoncer la tenue d’une troisième édition du festival « Trois-Rivières à table » qui se tiendra du 15 au 25 mars prochain. Cette année, ce sont 16 restaurateurs qui participeront en offrant une table d’hôte trois services, toujours au coût de 29 $. Et bien sûr, les produits locaux seront mis de l’avant puisque 17 producteurs se sont associés à l’événement.



Comme pour les deux dernières éditions, chaque restaurateur devra mettre en vedette les produits de deux producteurs et ce, dans au moins deux des trois services. Cette initiative aura permis aux restaurateurs de mieux connaître l’offre locale et de développer une table d’hôte originale pour la durée de l’événement.

À propos de Trois-Rivières à table

Trois-Rivières à table est un événement lors duquel les restaurateurs participants sont jumelés avec des producteurs agroalimentaires de la région afin d’offrir aux clients une expérience gastronomique de haut niveau tout en conservant un prix abordable. Les détails de l’événement et les menus seront disponibles à la fin du mois au www.3rivieresatable.ca