Des activités hivernales pour tous les goûts au Parc de l’île Saint-Quentin !

La Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin ouvre grandes ses portes le samedi 24 février aux visiteurs, afin de faire découvrir toutes ses activités et surtout la beauté de l’île en hiver. Pour l’occasion, une programmation complète et variée a été mise au point dans le but de plaire à tous les membres de la famille.

En plus d’avoir accès gratuitement à la nouvelle glissoire réfrigérée, aux sentiers de patin, de raquette et de Fatbike, de nombreuses activités se dérouleront tout au long de la journée. Avant même l’ouverture officielle des activités, soit dès 9 h, Cardio Plein Air propose gratuitement un réveil en activation avec un cours de « Cardio-musculation », suivi à 10 h 30 par l’initiation à sa nouveauté « Cardio-raquette ». Des raquettes seront disponibles pour ceux qui souhaiteraient se joindre à eux.

Présence de la Climatisation Cloutier

Pour les amateurs de hockey, des membres de l’équipe de la Climatisation Cloutier du Cap-De-La-Madelaine senior AAA, animeront un concours d’habiletés entre 13 h et 15 h, suivi d’une partie de hockey entre 15 h et 16 h. Les gens qui désirent profiter de l’activité pourront se présenter directement à la patinoire et même s’inscrire via l’événement du 24 février sur la page Facebook du Parc de l’île Saint-Quentin.

Spectacle de la compagnie Le Patin Libre

Le sentier de patin sera quant à lui aussi bien exploité particulièrement avec les prestations de la Compagnie montréalaise Le Patin Libre. Réunissant depuis 2005 d’anciens patineurs de fantaisie de haut calibre, ils ont fait évoluer leur art loin des stéréotypes pour développer une activité située entre le jeu, le sport et la danse. Impressionnant tout en rendant le tout accessible aux gens, l’invitation est lancée pour 13 h 30, 14 h 45 et 16 h, pour voir leur grand talent à l’œuvre et avoir le plaisir de danser sur patin avec eux !

Pour les petits et grands, la Cabane à suce Du Boisé offrira de la tire sur la neige au coût de 2 $ le bâton. Des jeux géants viendront également ajouter des moments de plaisirs à la journée en plus de l’équipe de Rouge FM qui sera présente avec son bar à guimauve à l’extérieur et son photobooth à l’intérieur. De plus, une équipe de gestion et intervention en loisir du Collègue Laflèche s’est afférée à l’automne pour créer des personnages inspirés des quatre saisons afin de divertir les visiteurs. Pour les touts petits, une aire de jeux sera aménagée à l’extérieur pour garantir des heures de plaisir, sans oublier l’espace à l’intérieur et une équipe pour offrir des maquillages pour enfants. De plus, des ateliers de tricots au bord du feu se dérouleront à 13 h et à 19 h, ainsi que la traditionnelle soirée aux Flambeaux pour les patineurs dès 17 h. De plus, vous voudrez essayer la glissoire magnifiquement éclairée à la noirceur !

Ceux qui auront envie de profiter de la journée complète sur le site pourront avoir l’esprit tranquille pour les repas grâce à l’offre diversifiée du Bistro Jacques-Cartier. Surveillez les nombreux concours reliés à la journée sur l’événement de notre page Facebook en plus de tous les détails de la programmation ou sur notre site Internet : ilesaintquentin.com.

C’est un rendez-vous au Parc de l’île Saint-Quentin entre 10 h et 21 h le 24 février prochain !