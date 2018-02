Nicolet obtient l’accompagnement du programme « Vivre en Ville » pour son centreville en 2018

La Ville de Nicolet est très fière d’avoir été sélectionnée pour être accompagnée par le programme « Vivre en Ville » pour l’année 2018. « C’est une excellente nouvelle pour nous, nous allons concentrer prioritairement ce précieux coup de main sur le développement de terrains vagues au centre-ville. Les commerçants nous ont exprimé une préoccupation de voir ce secteur dynamisé qui est partagée par les membres du conseil municipal et nous souhaitons déployer des efforts considérables au cœur de la ville. Je suis très reconnaissante qu’une solide organisation comme celle-là puisse nous guider. Cette aide ne pouvait pas tomber à un meilleur moment parce qu’en plus des terrains à développer, nous travaillons également sur des projets de berges à valoriser et de stationnement vert» a souligné la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois. Cet accompagnement consiste en une banque de 500 heures avec les professionnels du programme « Vivre en Ville » créé en 1993 qui a pour objectif de créer des collectivités viables.



L’organisme a accompagné plusieurs arrondissements montréalais en plus d’épauler plusieurs projets aux quatre coins de la province. Par ses actions, « Vivre en Ville » stimule l’innovation et accompagne les décideurs, les professionnels et les citoyens dans le développement de milieux de vie de qualité, prospères et favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de l’intérêt collectif et le respect de la capacité des écosystèmes. Polyvalente, rigoureuse et engagée, l’équipe de « Vivre en Ville » déploie un éventail de compétences en urbanismes, mobilité, verdissement, design urbain, politiques publiques, efficacité énergétique, etc.



« Vivre en Ville » mène plusieurs projets de front, qui constituent autant d’opportunités de bénéficier de l’expertise de notre équipe dans le cadre d’un accompagnement pour guider les réflexions des municipalités et les épauler dans les différentes étapes d’un projet. « Nicolet est bien fière de pouvoir bénéficier de cette expertise de près de 25 ans dans le domaine et espère développer avec l’organisation des solutions novatrices pour son centre-ville », a conclu la mairesse Dubois.