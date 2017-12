Préparez-vous à vivre l’hiver au Parc de l’île Saint-Quentin!

En cette deuxième journée officielle d'hiver, l’équipe de la Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin en a profité pour inaugurer sa toute nouvelle glissoire réfrigérée sur tube et lancer sa programmation saisonnière.

Ce sont, messieurs Yves Lévesque maire de Trois-Rivières et Pierre-Luc Fortin, président de la Corporation qui ont eu l’honneur de dévaler en primeur le 35 pieds de dénivelé glacé.

Cette structure innovante, une première au Canada, offrira aux citoyens de Trois-Rivières tout comme aux nombreux touristes une vue magnifique sur le pont Laviolette et l’Amphithéâtre Cogeco. Tandis que son système réfrigéré permettra son exploitation dès le mois de novembre prochain, afin de prolonger le plaisir de glisser et de déjouer les soubresauts de dame nature tout au long de la saison.

Bien que la glissoire soit un attrait majeur cette année, rappelons que le Parc de l’île Saint-Quentin offre à ses membres et visiteurs un sentier de patin longeant le fleuve St-Laurent sur 2 km, un rond de glace amélioré orné de nouvelles lumières et d’un foyer. Les sentiers de Fatbike, raquette et de marche sont aussi aménagés afin de permettre des moments agréables en famille ou entre amis. Pour la liste de toutes les activités à faire et des événements à venir, visitez le www.ilesaintquentin.com.

Allez-y enfilez vos mitaines, tuques et bottes chaudes et venez vivre l’hiver au Parc de l’île Saint-Quentin!