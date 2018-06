Jeux régionaux: Événements de qualification du mois de juin 2018

Les événements de qualification des Jeux du Québec pour la sélection des athlètes qui représenteront la Mauricie à la 53e Finale des Jeux du Québec, Thetford 2018 sont en cours. Voici les sports en action au mois de juin :



DATE SPORT LIEU RESPONSABLE 2 juin 2018 Cyclisme sur route Centre-Ville Trois-Rivières Nathalie Perron velomauricie@gmail.com 2 juin 2018 Tir à l’arc Club de tir à l’arc Le Sagittaire Trois-Rivières Émilie Bolduc Emilie.bolduc09@gmail.com 6 juin 2018 Utlimate École secondaire des Pionniers Trois-Rivières Laurence Lambin laulambin@gmail.com 9 juin 2018 Baseball Stade Stéréo Plus Trois-Rivières Mike Lachance lachancemike@outlook.com 9 juin 2018 Tennis Parc Laviolette

Trois-Rivières Charles Loranger info@attr.ca 16 juin 2018 Triathlon Trithlon Labranche transport Drummondville Benoît-Hugo St-Pierre bhstpierre@triactiv.ca 25 juin 2018 Golf Club de golf Ste-Flore Shawinigan Yannick Bibeau yanbibeau@hotmail.com

Pour participer à l’une des activités, vous devez communiquer avec le responsable du sport concerné, dont le nom et les coordonnées apparaissent ci-haut ou vous présentez la journée même.

Les administrateurs de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie tiennent à remercier les nombreux bénévoles et les propriétaires des équipements sportifs qui rendent possible la réalisation des finales régionales au bénéfice de notre jeunesse mauricienne.