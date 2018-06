Taylor Brennan nommé le joueur offensif dans la Ligue Can-Am

Taylor Brennan a été nommé le joueur offensif de la dernière semaine dans la Ligue Can-Am. L’Athlète de 26 ans a maintenu une moyenne au bâton de 0.476 en plus d’avoir claqué 6 circuits.



La semaine de rêve du joueur de troisième but des Aigles se traduit par une moyenne de puissance à 1.381. Il a également cumulé 11 points produits, cinq buts sur balles et trois buts volés.



Les Aigles débutent aujourd'hui une série de trois parties contre les Boulders à Rockland. Le prochain match au Stade Stereo+ aura lieu vendredi le 8 juin contre les Capitales de Québec.