Aigles: Un vote de confiance à l'endroit de Javier Herrera

Le gérant des Aigles de Trois-Rivières, TJ Stanton, a greffé un deuxième joueur à son noyau en vue de la prochaine saison. Après l’embauche de Taylor Brennan la semaine dernière, il confirme le retour du favori de la foule, Javier Herrera. Le vétéran de 32 ans commencera une troisième saison dans sa ville d’adoption.



L’an dernier, Herrera a connu l’une de ses meilleures saisons en carrière avec une moyenne au bâton de 0.323, puis une récolte de 29 doubles, 15 circuits et 62 points produits en 365 apparitions au marbre. Il a terminé au quatrième rang du circuit Wolff pour la moyenne de puissance avec 0.532 derrière Joe Maloney (Rockland), Kalian Sams (Québec) et Maxx Tissenbaum (Québec).



«Javier est sans doute l’un des plus talentueux joueurs de la Ligue Can-Am. Après un lent début de saison, il a retrouvé son élan au bâton, l’un des plus dangereux parmi tous les frappeurs de notre ligue. Je suis très excité de le voir évoluer la prochaine saison dans un rôle de leader qui sera encore plus grand», affirme Stanton.



En 216 matchs dans l’uniforme des Aigles, le Vénézuélien a claqué 234 coups sûrs, 51 doubles et produit 141 points.