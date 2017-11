Talyor Brennan est le premier joueur sous contrat chez les Aigles

L’organisation des Aigles s’est entendue avec le joueur d’impact Taylor Brennan (LS-5). L’américain de 25 ans, acquis le 26 août dernier des Jackals du New Jersey, est le premier joueur avec un contrat en poche en vue de la prochaine saison qui commencera en mai.



Brennan a joué les 12 derniers matchs de la dernière saison avec les Aigles. Il a fait une bonne première impression avec une récolte de quatre doubles, sept points produits et une moyenne au bâton de 0.283. Au cumulatif, le joueur d’avant-champ a terminé la saison 2017 avec 18 doubles, deux triples, 10 circuits et 55 points produits.



«Je suis très heureux du retour de Taylor la prochaine saison. Ce n’est pas un hasard qu’il soit le premier joueur sous contrat, car j’ai décidé logiquement de commencer par le noyau de l’équipe. Les entraineurs ont été très impressionnés par son jeu, mais surtout par son attitude positive très contagieuse. Je suis persuadé que les amateurs apprécieront Taylor», explique le gérant, TJ Stanton.



Brennan se présentera à Trois-Rivières avec 540 parties dans les rangs professionnels au compteur, dont 388 dans l’organisation des Brewers de Milwaukee au niveau recrue, A et A+.



Rappelons qu’en plus de Brennan, les Aigles recevront un autre joueur des Jackals. Son identité sera connue ultérieurement.