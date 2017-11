Les patineurs du CPVTR excellent en longue piste et en courte piste

Longue piste

La saison de patinage longue piste est officiellement amorcée. Après le week-end du camp provincial longue piste, les patineurs étaient conviés ce week-end aux premières compétitions de la saison.



Six patineurs du CPVTR

Les Élans participaient à la première compétition hybride. Cette compétition est la première des deux compétitions servant à la sélection de l’Équipe Québec. Au cumul des points accumulés à 6 des 8 distances au programme des 2 journées de compétition, les patineurs ayant récolté le plus grand nombre de points se verront obtenir un laissez-passer pour le Championnat canadien longue piste par catégorie d’âge.



Au terme de cette première journée, Mya Joly (catégorie 13 ans) et Philippe Daudelin (15 ans) ont terminé au 1er rang. Joly et Daudelin en ont également profité pour réaliser leurs meilleurs chronos au 500m et au 1500m "style olympique".



François Abel (12 ans) et Alexis Bélanger (13 ans) ont terminé au 2e rang et ont eux aussi réussi à abaisser leur chrono au 500m. La cadette du groupe Érika Joly (11 ans) a pris le 3e rang, au terme de cette compétition et Audrey Beaumier (14 ans) le 5e rang, avec en poche son meilleur chrono au 1500m.



Les patineurs se donneront rendez-vous le 16 décembre prochain pour la deuxième et dernière tranche de cette sélection. Le Championnat canadien longue piste par catégorie d’âge aura lieu cette année à l’Anneau de glace Gaétan Boucher les 10-11 février prochain.



Courte piste - compétition régionale



À la 2e compétition du circuit régional qui se tenait à Drummondville, dix-neuf patineurs du CPVTR Les Élans participaient à la compétition. Les patineurs de Trois-Rivières ont mis la main sur 8 médailles, lors de cette journée!



Chez les 6-9 ans, Moïra Tilman et Anthony Dufresne ont connu une journée parfaite, remportant toutes leurs qualifications et leurs finales des distances au programme soit le 200 m, 300 m et 400 m. Les 3000 points accumulés leur ont permis de monter sur la plus haute marche du podium.



Dans leur groupe respectif, Maxime Chandonnet (groupe 1 — 6 à 9 ans) et Amire Elhossini (groupe 2 — 10 ans et +) ont remporté la médaille d’argent.



Elsa Lévesque (groupe 5), de son côté, a terminé la compétition au 3e rang de son groupe pour récolter la médaille de bronze.



Enfin, le niveau régional reconnaissant les 4e positions, David Abel (groupe 2), Simon Beaudoin (groupe 5) et Ariane Govindan Bernatchez ont récolté la médaille de fer.



Soulignons la 5e position de Jérémy Turcotte (groupe 1) et de Jacob Filion (groupe 6). Alors que William Samson (groupe 1), Laurie Cloutier (groupe 6) et Benjamin Picard (groupe 4 — 10 ans et plus) ont terminé au 6e rang de leur groupe, Jean-Nicolas Leclerc (groupe 4 — 6 à 9 ans) et Alexandre Vézina (groupe 1 — 10 ans et +) ont terminé au 7e rang.

Maya Govindan-Bernatchez (groupe 4 — 6 à 9 ans) et Charles Tardif ont pris le 8e rang et enfin, Antoine Pond (groupe 2) et Zachary Leclerc (groupe 5) ont pris le 10e rang.