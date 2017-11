Shany Black nommé entraîneur-chef de la formation masculine de soccer de l'UQTR

Le programme d’excellence des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières est fier d’annoncer la venue de Shany Black à titre d’entraîneur-chef de la formation masculine de soccer.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté la proposition faite par l'Université. Étant originaire de la région et ayant moi-même arboré les couleurs des Patriotes pendant deux saisons, c'est une grande fierté de pouvoir être de retour au sein de l'équipe, cette fois à titre d'entraîneur-chef. Je suis conscient que ce sera un défi de taille, mais je vais tout faire pour placer les joueurs et l'équipe dans les meilleures conditions possible de réussite. J'ai toujours travaillé en centrant ma pratique sur les individus et non uniquement sur les athlètes. Je compte bien aborder les choses de la même façon au sein du programme de soccer masculin de l'UQTR. Mon premier objectif sera de rapidement prendre connaissance de la dynamique à l'intérieur de l'équipe pour repartir sur des bases solides avec une vision commune qui nous permettra de progresser et d'avancer tous ensemble » commente Shany Black, nouvel entraîneur-chef.

M. Black, qui est le directeur technique pour le Club de soccer de Trois-Rivières (CSTR) depuis 2014, est titulaire d’un baccalauréat en intervention sportive. Parmi les faits d’armes du natif de Trois-Rivières, notons sa licence B nationale de l’Association canadienne de soccer et son cours de directeur technique de la Fédération de soccer du Québec. Soulignons d’autres éléments importants de sa feuille de route :

Éducateur pour le CSTR, Séminaire Saint-Joseph, l’école secondaire Chavigny, et le Cégep de Trois-Rivières 2000 – à aujourd’hui

Entraîneur adjoint pour l’Association régionale de soccer de la Mauricie – 2011 à aujourd’hui

Directeur de cours pour la Fédération de soccer du Québec – 2012 à aujourd’hui

Patriotes de l’UQTR – 2006 à 2007



«Ayant connu Shany comme joueur pendant deux années et ayant suivi son parcours d’entraîneur depuis près de 10 ans, je suis convaincu qu’il possède les connaissances sportives et humaines nécessaires pour mener à bien le mandat qui lui a été confié » ajoute M Pierre Clermont, coordonnateur du Sport d’excellence des Patriotes de l’UQTR.



Goyette et Boisvert joueront les rôles d’adjoints

L’ancien entraîneur-chef, Roch Goyette, poursuivra son parcours avec les Patriotes à titre d’entraîneur adjoint. Celui qui a piloté la formation de 2015 à 2017 cède sa place pour des motifs professionnels et personnels. Quant à son collègue Pierre-Alexandre Boisvert, il demeurera en terrain connu, lui qui était entraîneur des gardiens.