Les Aigles font l'acquisition de cinq joueurs

Le gérant des Aigles, TJ Stanton, a procédé à ses premiers changements en vue de la saison 2018. Tout d’abord, il a conclu une importante transaction avec les Miners de Sussex en leur envoyant Daniel Mateo. Puis, il a exhaussé le vœu de Connor Crane de poursuivre son développement dans la Ligue Frontière en l’expédiant au Freedom de Florence. En retour, les Aigles mettent la main sur Kody Kerski (lanceur), Daniel Carela (lanceur), Alexi Colon (voltigeur), Taylor Oldham (2e but) et Pete Perez (lanceur).



En octobre dernier, lors du renouvellement de son contrat, Stanton avait précisé qu’il n’était pas satisfait de son groupe de leaders puis que ses adjoints et lui allaient devoir prendre des décisions difficiles afin d’éviter les insuccès des deux dernières saisons. Le gérant n’a pas tardé à mettre son plan à exécution allant chercher trois joueurs pour le vétéran Daniel Mateo.



« Il n’y a aucun doute que nous venons d’améliorer notre équipe! Je dois toutefois avouer que ce fut des décisions difficiles», mentionne Stanton précisant que les acquisitions de Colon, Kerski et Carela que les amateurs ont vu jouer la saison dernière avec Sussex auront un impact direct sur l’équipe.



Quant à Mateo, le Dominicain aura enfilé l’uniforme des Aigles à 300 reprises en saison régulière depuis 2014. Il quitte avec une moyenne au bâton de 0.292 ainsi qu’une production de 54 doubles, 33 circuits et 202 points produits.



Suivre les traces de Scott Kuzminsky



Au terme de la saison 2016, l’ancien lanceur des Aigles, Scott Kuzminsky, avait pris le pari de demander une transaction dans la Ligue Frontière, un circuit de calibre inférieur à la Can-Am et qui regroupe des joueurs de 26 ans et moins. Ce fut une décision payante, car sa moyenne de points mérités de 1.42 en 31 manches et deux tiers de travail lui aura permis de signer un premier contrat professionnel avec l’organisation des Mariners de Seattle et même de faire deux apparitions sur la butte dans le niveau AAA.



«C’est certain que les entraineurs sont déçus de voir partir Connor. Cependant, nous ne sommes pas tombés en bas de notre chaise lorsque qu’il nous a demandé de l’échanger dans la Ligue Frontière puisque nous savions que les chances qu’il choisisse cette option étaient très grandes. Il aura la possibilité d’être dominant avec un groupe de joueurs de son âge et d’attirer les regards des recruteurs», explique Stanton.



Crane, âgé de 23 ans, a maintenu une moyenne au bâton de 0.268 en 593 apparitions au bâton dans l’uniforme des Oiseaux. Il a également réussi 31 doubles, 14 circuits et 88 points produits lors de ses 165 matchs disputés. Il allait devenir la saison prochaine un joueur de statut LS-1.



Découvrez les nouveaux joueurs



Kody Kerski (LS-2)



Kerski est un lanceur droitier âgé de 25 ans originaire du Connecticut et choix de huitième ronde des Mariners de Seattle en 2014. Il a connu beaucoup de succès au niveau A avec une moyenne de points mérités de 1.41 en 62 manches de travail. La saison dernière, il a fait ses débuts dans le baseball indépendant avec les Miners. Pour la première fois de sa carrière, il a été utilisé comme partant. Il a maintenu une moyenne de points mérités de 4.10 en 83 manches et un tiers.



Daniel Carela (LS-3)



Le releveur droitier de 30 ans, Daniel Carela, possède beaucoup d’expérience dans les rangs professionnels avec près de 300 manches lancées derrière la cravate avec les organisations des Mets de New York (RK, A-), des Dodgers de Los Angeles (RK, A, A+), des Phillies de Philadelphie (A, A+) et les Braves d’Atlanta (A+). La saison dernière avec Sussex, il a maintenu une moyenne de points mérités de 3.11 en 37 manches et deux tiers.



Alexi Colon (LS-4)



Colon possède les atouts pour patrouiller le champ centre du Stade Stereo+ l’an prochain. Le choix de 32e ronde des Padres de San Diego au repêchage de 2012 a disputé une première campagne dans le circuit Wolff en 2017. Le marchand de vitesse de 28 ans a maintenu une moyenne au bâton de 0.265, réussi 17 doubles et volé 14 buts.



Taylor Oldham (LS-4)



Oldham ne sera pas à sa première présence en sol québécois la prochaine saison puisqu’il a disputé 21 matchs la saison dernière avec les Capitales récoltant au passage sept doubles, six points produits et un circuit. Il a connu sa meilleure saison en 2016 avec Florence dans la Ligue Frontière affichant une moyenne au bâton de 0.324 et 14 longues balles.



Pete Perez (LS-3)



Perez est un releveur droitier californien qui évolue dans la Ligue Frontière depuis 2013. L’athlète de 26 ans a présenté une moyenne de points mérités de 2.86 et retiré 17 frappeurs au bâton la saison dernière avec Florence en 22 manches.