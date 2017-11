Une saison de rêve pour les Aigles bantam AA

Le week-end dernier avait lieu le Gala méritas RDS lors des assises annuelles de Baseball Québec au Château Mont-St-Anne. Pour une deuxième année consécutive, les Aigles ont été élus l’équipe de l’année dans la catégorie bantam AA grâce à une récolte de 42 victoires en 44 sorties.



La troupe de Mike Lachance a été sacrée championne du championnat provincial, des séries éliminatoires, du tournoi d’Aylmer et du tournoi de Nicolet. L’un des membres de la formation, Yohann Dessureault, a également remporté le titre du joueur de l’année de son groupe d’âge pour une deuxième année de suite.



L’un des entraineurs de l’Académie Les Aigles, Pascal Boislard, a été récompensé deux fois plutôt qu’une. En plus d’avoir été élu l’entraineur de l’année de niveau A de la province, le comité de sélection lui a décerné le Prix Baseball Canada remis à l’entraineur communautaire de l’année.



« L’organisation des Aigles remercie toutes les personnes qui participent au succès du baseball mineur dans la région. Nous sommes également très heureux du travail accompli dans notre structure relève de la famille des Aigles. Nous avons des joueurs, des entraineurs et des bénévoles passionnés», mentionne le directeur général, René Martin.