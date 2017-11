Mya Joly rafle l’or et Mathilde Chamberland Dostie le bronze à Lévis

La deuxième compétition du niveau provincial de patinage de vitesse (courte piste) avait lieu, ce week-end, au Centre Bruno Verret de Lévis. Neuf patineurs du CPVTR, dont 5 étudiants-athlètes du programme Sport-études de l’Académie Les Estacades participaient à ces deux jours de compétition regroupant environ 116 patineurs et patineuses.



Mya Joly "en feu" à Lévis !

Au groupe 2 féminin, Mya Joly (13 ans) a connu une compétition « sans fautes » récoltant les premières places dans toutes les qualifications et les finales du programme de compétition (500 m, 1000 m 1500m et 3000 m). Joly a poussé sa domination jusqu’à gagner la première position du 3000 m, la dernière et la plus longue distance de la fin de semaine. Cette première place lui permet d’accéder au groupe 1 à la prochaine compétition. Mathilde Chamberland-Dostie (groupe 3) est montée sur la 3e marche du podium pour récolter la médaille de bronze. Elle accèdera au groupe 2 à la prochaine compétition.



Malgré une pénalité, à la qualification du 500 m, Léa Savard a su bien se reprendre au 1000 m ce qui lui a valu la 7e place du groupe 1 féminin. Savard grâce à ses résultats des 2 premières compétitions sera fort probablement invitée à la prochaine compétition Élite, alors que les 3 premiers patineurs par sexe seront invités sur la base de leur classement cumulatif des 2 premières compétitions. Audrey Beaumier a terminé au 2e rang de sa vague du 3000 m et a pris le 10e rang du groupe 3 féminin.



Du côté masculin, Louis-Étienne Bellavance (groupe 1) et Xavier Leclair (groupe 2) ont travaillé d’arrachepied, toute la fin de semaine, pour prendre le 5e rang de leur groupe respectif. Leur confrère Mathis Hamel (groupe 3) a terminé au 6e rang et a épaté la galerie en arrachant la première position au 3000 m de sa catégorie. Enfin, Étienne Toupin (groupe 2) et Simon Oleg-Bourassa (groupe 1) ont pris le 12e rang et le 15e rang de leur groupe.



Leur entraineur Simon Cuillerier-Serre est donc très fier de tous ses patineurs et entend bien poursuivre le programme d’entrainement jusqu’à la prochaine compétition prévue en janvier prochain à Chicoutimi.