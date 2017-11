Les championnes en titre renouent avec l’action ce vendredi!

Nos championnes en titre, les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), amorceront leur saison ce soir au Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) Léopold-Gagnon, à l’occasion du deuxième tournoi de volleyball - division 2 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).



Ce rendez-vous sportif, qui débutera dès 19h00 face aux Torrents de l’Université du Québec en Outaouais, permettra aux partisans de venir découvrir ou redécouvrir la qualité du spectacle offert par cet excellent calibre de volleyball, le plus haut en Mauricie.



« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’entamer la saison. Notre recrutement a permis d’ajouter beaucoup de profondeur à la formation et notre camp d’entraînement a été l’un des plus rigoureux depuis mon arrivée avec les Patriotes. Si l’intensité déployée lors des entraînements est la même lors de nos matchs, je n’ai aucun doute quant à la performance qu’on livrera! » souligne Marie-Ève Girouard, entraîneure-chef de la formation de volleyball.



Horaire du tournoi

• Vendredi 10 novembre à 19h00 : UQTR vs UQO

• Vendredi 10 novembre à 21h00 : UQAR vs ETS

• Samedi 11 novembre à 10h30 : UQO vs ETS

• Samedi 11 novembre à 12h30 : UQAR vs UQTR

• Samedi 11 novembre à 14h30 : UQO vs UQAR

• Samedi 11 novembre à 16h30 : ETS vs UQTR



Détails

Il est possible de se procurer un billet pour assister au tournoi, à l’entrée des gymnases, au coût de 5$ pour les adultes, 2$ pour les 15 ans et moins et gratuit pour les étudiants de l’UQTR.