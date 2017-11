Clémence Brunelle remporte l'or à la première compétition interrégionale

La première compétition interrégionale de la saison avait lieu ce week-end à Saint-Hyacinthe. Cent treize patineurs brisaient la glace dont onze patineurs du CPVTR Les Élans.



Au groupe 2 féminin, Clémence Brunelle (10 ans) a connu une journée parfaite terminant première sur toutes les distances et récoltant du même coup sa première médaille d’or de la saison. Du même groupe, Alyssia Cloutier (10 ans) a terminé en 5e position alors que Simone Aubin (11 ans) et Gabrielle Hamel (10 ans) ont pris respectivement la 7e et la 10e position.



Deux patineurs du CPVTR Les Élans avaient réussi à se hisser au groupe 1. Alexis Bélanger a pris le 4e rang (groupe 1 masculin) alors qu’ Érika Joly (11 ans) a terminé au 6e rang (groupe 1 féminin).



Enfin, Zachary Tardif (groupe 2) et Louis Simon Trudel (groupe 3) ont pour leur part terminé au 5e rang de leurs groupes respectifs alors qu’au terme de la compétition, Tai Massicotte (groupe 4) a pris le 7e rang , William Gagné (groupe 1) le 9e rang et François Abel (groupe 1) le 14e rang.



« Pour une première compétition, je suis très satisfait de mes athlètes ! Ils avaient une attitude de vrais champions et ça, c’est le secret de la réussite ! Une belle saison très prometteuse s’annonce pour le CPVTR ! » soulignait fièrement Louis-Étienne Bellavance entraineur du CPVTR.